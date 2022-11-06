Sahte, bayat palamut nasıl anlaşılır? Palamut tarifi ve palamut pişirmenin püf noktaları

Palamut balığının en lezzetlisi Marmara Denizi ve Karadeniz’de bolca bulunuyor. Palamut ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen balıklar arasında yer alıyor. Palamut balığının en lezzetli olduğu zamanlar Eylül ayı sonundan Şubat ayına kadar olan dönemdir. Şimdilerde keyifle tüketeceğiniz balığın lezzetinin yanı sıra saymakla bitmeyen faydaları nedeniyle hem yetişkinlerin hem de çocukların sağlığı açısından bolca palamut tüketilmesi gerekir. Protein ve D vitaminini bünyesinde en çok barındıran palamut A vitamini, folik asit, demir, potasyum, fosfor ve Omega 3 yağ asidi de içeren zengin bir besindir. Palamut balığı hücre yenileyici özelliğe sayesinde ve içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı açısından önem taşıyor. Son zamanlarda balık tezgahlarında bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satıyor. Peki sahte palamut nasıl anlaşılır, palamut alırken nelere dikkat edilmeli? İşte palamut balığıyla ilgili merak edilenler:

Balık tezgahlarında bolluk devam ediyor. Tezgahlarda palamut ve hamsinin bol olduğu görülürken, balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun yerini çinekop ve lüferin alacağını söyledi.

Peki, palamut balığı en güzel nasıl pişirilir?



Palamutlar tavada kızartılmadan önce, tuz ile ovulur. Daha sonra una bulanır ve yapışmaz yüzeyli tavada pişirilir. Palamut tava, ortalama 30 dakika içinde sofralardaki yerini alır. Palamut dolması, palamut ile yapılan en farklı yemeklerden biridir.

SAHTE PALAMUT NASIL ANLAŞILIR?

Palamut balığının farklı çeşitleri olmaz sadece boyut ve ağırlığına göre farklı isimlerde anılır.

Palamut balığı, 100-150 gramken mekik, yarım kiloyu aşınca palamut, 1 buçuk kiloyu aştığında torik ve zindandelen olarak isimlendirmektedir.

Bazı uyanık balıkçılar palamut balığı yerine ona benzeyen ve daha ucuz olan tombik balığını palamut diye müşterileri kandırıyor.

Tombik ile palamut arasındaki fark: Palamut balığının sahte olup olmadığını anlamak için ilk dikkat edilmesi gereken şey Tombik diye nitelendirdiğimiz balık biraz daha çekik gözlüdür. Üstünde çizgiler sanki eski yazıyla yazılmış gibidir. Ayrıca balığı kestiğinizde çok kanlıysa, suya bıraktığınızda ya da balığı pişirirken kan salıyorsa o tombik balığıdır.

İki balık arasında ciddi lezzet farkı var. Tatsız, tuzsuz bir balıktır. Palamutla aynı lezzeti tutmaz.

Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler.

Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur.

Bayat palamut nasıl anlaşılır?

Bütün balıklarda olduğu gibi, palamutun tazeliğini anlamak için de gözlerine bakılması gerekmektedir. İçeri çökmüş ve sönük gözleri olan palamut bayattır. Bayat balığın derisine dokunulduğunda, dokunulan yer içeri doğru göçer.

Palamut pişirmenin püf noktaları

Fırında kurutmadan palamut pişirmenin en önemli püf noktası palamutları öncesinde mutlaka marine etmekten geçiyor. Bu şekilde palamutlarınız hem daha çok lezzetli olacak hem de kurumayacaklar. Kurumalarının bir başka nedeni de üzerlerini uzun süre açık bırakarak pişirmek.

"Palamuttaki bolluğu hamsi de yaşamayız"

İHA'nın haberine göre, hamsi severlerin hamsiyi beklememesi gerektiğini dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Geçtiğimiz günlere nazaran balık fiyatları biraz yüksek durumda. Palamut sezonu devam ediyor. Denizlerde palamut bol ve devam ediyor. Balık fiyatları diğer gıdalara bakıldığı zaman çok yüksek değil. 70 liraya sattığımız balıklar kiloluk balıklar. Çok hızlı olmasa da insanlar tüketiyor. Hamsi sevenler için çok umutlu değiliz. Palamut ile hamsi aynı anda olmuyor. Hamsiye çok çıkılmıyor. İlerleyen günlerde hamsi de olacak ama çok olacağını düşünmüyorum. Palamuttaki bolluğu hamsi de yaşamayız” şeklinde konuştu.