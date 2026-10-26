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Dünya Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı
Dünya

Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da düzenlenen uluslararası Hip Hop al Parque Festivali'nde sahne alan Kolombiyalı kadın rap sanatçısı Chelo Hop, Ortadoğu'yu kana bulayan işgalci Siyonist rejime karşı cesur bir eyleme imza attı. Konser sırasında sahneye getirilen katil devlet İsrail bayrağını yere sererek ayaklar altına alan sanatçı, binlerce izleyicinin alkışları eşliğinde "Palestina Libre" (Özgür Filistin) sloganları attı. Batı merkezli medyanın ve emperyalist odakların Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığı bir dönemde gelen bu vicdanlı duruş, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kolombiyalı kadın rap sanatçısı Chelo Hop, Hip Hop al Parque Festivali'ndeki performansı sırasında Filistin'e desteğini gösterdi. Bogotá'da düzenlenen festivalde sahneye getirilen işgalci Siyonist terör devleti İsrail bayrağını yere atan ve ayaklarıyla çiğneyen sanatçıya, izleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da gerçekleştirilen Hip Hop al Parque Festivali, sahnede yaşanan Filistin'e destek eylemiyle uluslararası gündeme geldi. Chelo Hop, performansı sırasında ortadoğu’yu kan gölünü çeviren aşşağlıık terör devleti İsrail bayrağının üzerine basarak tepkisini ortaya koydu ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

İngilizce yayın yapan Ally Daily ve Roya News'in aktardığına göre olay, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Simón Bolívar Parkı'nda düzenlenen festival sırasında yaşandı.

SAHNEDE FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI VERDİ

Konser görüntülerinde, sanatçının yanında bulunan bir kişinin sahnede terör devleti İsrail bayrağını salladığı, ardından bayrağın yere düştüğü ve Chelo Hop'un performansını sürdürürken bayrağın üzerine bastığı görülüyor.

Roya News'in haberinde yer alan bilgilere göre Chelo Hop, performansının sonunda “Palestina Libre” (Özgür Filistin) ve “Afuera lo que no pertenece” (Ait olmayan dışarı) sloganlarını kullandı. Sanatçı, bu ifadelerle Filistin'e desteğini dile getirdi.

MÜZİĞİNDE TOPLUMSAL MESELELERE YER VERDİ

Yapımcılığını AstrallBass'ın üstlendiği rap projesiyle tanınan Chelo Hop, festival programında yer alan sanatçılar arasında bulunuyordu. Sanatçının müziğinde toplumsal meseleler, direniş ve kadınların deneyimleri öne çıkıyor.

Rap müziğinin yanı sıra sokak dansı, grafiti ve kent kültürünü de bir araya getiren Hip Hop al Parque Festivali, Bogotá'nın önemli kültür etkinlikleri arasında yer alıyor. Festivalde yaşanan bayrak protestosu, uluslararası haber kaynaklarında da Filistin'e destek eylemi olarak gündeme geldi.

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