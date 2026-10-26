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Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

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Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Terör rejimi İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak 800'den fazla Filistinliyi barınaksız bıraktı.

#1
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Gazze'deki İskan Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam İHA'larla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

#2
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Açıklamada, kamptaki çadırların tamamen yandığı bu vahşi saldırıda 200'den fazla aileden çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 800'den fazla kişinin yerinden edildiği ve barınaksız kaldığı vurgulandı.

#3
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik savaşının açık bir göstergesi" olduğu belirtilen açıklamada, çadırları ile kısıtlı imkanlarla edindikleri eşyaları küle dönen aileler arasında büyük bir korku ve paniğe yol açtığı ifade edildi.

#4
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Açıklamada, daha önce defalarca yerinden edilen ailelerin bir kez daha barınaksız ve zorlu koşullardan korunabilecekleri herhangi bir alternatif olmadan açıkta kaldığına işaret edildi.

#5
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Saldırının ayrıca İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla tehcir etme politikasının yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, olayın tam anlamıyla savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

Açıklamada, Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Şucaiyye'de yerinden edilen ailelere acilen yardım ulaştırılması, çadır ve alternatif barınma imkanlarının sağlanması çağrısı yapıldı.

#7
Foto - Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

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