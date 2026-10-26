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Seyahat AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim
Seyahat

AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

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AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler; 26 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 27 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 23 Kasım 2026 – 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık 2026 – 3 Ocak 2027 arası tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek. Sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, “30KIBRIS” kodunu kullanarak alınabilecek.

BAGAJ SEÇİMLERİNDE DE YÜZDE 30 İNDİRİM

Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

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