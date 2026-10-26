Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "2026 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla kan bağışı topladığımız yaş ise 20. Sonrasında 19 ve 21 geliyor. Bu aslında geçen yıl başlattığımız Genç Kızılay'ın 'Gençliğin Kanında Hayat Var' diyerek, kan elçileri oluşturarak, kendi arkadaşlarına önder olarak başlatmasından kaynaklanıyor. Geçen sene ilk defa 3 milyon ünite kan bağışını geçtik. Bugün artık biz kan gruplarına girerek, 'Bu kan grubunda fazlamız var, şu kan grubunda eksiğimiz var' diyerek gidiyoruz. Çünkü biz, '60 bin stokun altına inmeyelim' derken bugün 120 bin stokun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız. Elbette ki bu bizim için çok önemli, bu bizim için aynı zamanda bir umut ve sorumluluk. Çünkü bize emanet edilen kanın her bir damlası, plazmanın her bir damlasına kadar aslında bizim için değeri olmayan bir maden" ifadelerini kullandı.