  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Bakın benzin ve motorin ne kadar olacak? Japon bilim adamları açıkladı: En zeki kan grubu belli oldu! Ruh hastaları çadırlara bile saldırıyor! 800'den fazla insan evsiz kaldı Derbiye gidecekler dikkat! İstanbul'da metro saatleri değişti: Seferlerde maç mesaisi Türklerin doğalgazını çalacaklar: Maalesef dostumuz dediğimiz Arap ülkesi de işin içinde Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var! Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek Pek de matah bir şey olmayan ünlü oyuncu bile isyan etti: “Işıklar içinde uyu” da ne? “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Geçen yıl ilk defa 3 milyon ünite bağışı aştıklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "2026 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla kan bağışı topladığımız yaş ise 20" dedi.

#1
Foto - Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Türk Kızılay, gençler arasında gönüllü ve düzenli kan bağışı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 'Gençliğin Kanında Hayat Var' projesi kapsamında 2'nci Kan Elçileri Çalıştayı'nı düzenledi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman İlhan ve Genç Kızılay Genel Başkanı Dr. Utku İlhan'ın yanı sıra kurul üyesi bilim insanları katıldı. Program kapsamında, 44 ilden 62 genç Kızılay kan elçisi ile Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde bağışçı kazanımı faaliyetlerini yürüten personel bir araya geldi.

#2
Foto - Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

'GEÇEN SENE İLK DEFA 3 MİLYON ÜNİTE KAN BAĞIŞINI GEÇTİK'

#3
Foto - Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "2026 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla kan bağışı topladığımız yaş ise 20. Sonrasında 19 ve 21 geliyor. Bu aslında geçen yıl başlattığımız Genç Kızılay'ın 'Gençliğin Kanında Hayat Var' diyerek, kan elçileri oluşturarak, kendi arkadaşlarına önder olarak başlatmasından kaynaklanıyor. Geçen sene ilk defa 3 milyon ünite kan bağışını geçtik. Bugün artık biz kan gruplarına girerek, 'Bu kan grubunda fazlamız var, şu kan grubunda eksiğimiz var' diyerek gidiyoruz. Çünkü biz, '60 bin stokun altına inmeyelim' derken bugün 120 bin stokun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız. Elbette ki bu bizim için çok önemli, bu bizim için aynı zamanda bir umut ve sorumluluk. Çünkü bize emanet edilen kanın her bir damlası, plazmanın her bir damlasına kadar aslında bizim için değeri olmayan bir maden" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

'TÜBİTAK ARTIK BİZİM YANIMIZDA'

#5
Foto - Kızılay 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladı Genç nüfustan kan bağışına büyük ilgi

Yılmaz, 2027'de hem Kan Torbası Fabrikasını hem de Plazma Fraksinasyon Fabrikasının açılışını gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Dolayısıyla gelecek sene yine bizler bir araya geldiğimiz zaman bu sefer 2027'nin sonunda açılışını yaptığımız, haziran ayında kan torbası fabrikamızı açtığımız günleri konuşacağız ve bugün gelecek sene için başka planlar yapmaya başlayacağız. Kızılay-TÜBİTAK Ar-Ge iştirakini kurduk. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık. TÜBİTAK artık bizim yanımızda. Bu sürecin içinde mesela trombositten mitokondri saflaştırdık. Mitokondriyi üretmek için bir altyapıyı kurguladık. Sene başına kadar bunun GMP (İyi Üretim Uygulamaları) denetimleri bitmiş olacak" diye konuştu. Programın ardından destekleri için kan elçilerine plaket verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da görüştü.
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. D..
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

“Zor” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle..
Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma
Gündem

Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma

Müslüman toplumlarda mahrem kabul edildiği için çoğu zaman konuşulmayan evlilik içi cinsellik, bilimsel araştırmaların konusu oldu. Çalışmal..
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Murat Ağırel’i hedef aldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23