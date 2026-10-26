Japon bilim adamları açıkladı: En zeki kan grubu belli oldu!
Japon Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, insanların zeka seviyelerinin sahip oldukları kan gruplarıyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japon Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, insanların zeka seviyelerinin sahip oldukları kan gruplarıyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Japon bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, insanların kan gruplarının zeka seviyeleriyle ilgili önemli ipuçları sundu.
Japonya’nın önde gelen bilim adamları, kan gruplarının bireylerin zeka seviyeleri ve kişilik özellikleri üzerinde etkili olabileceğini belirledi.
Yapılan araştırmaya göre, Japonya'da en yaygın kan grubu olan A kan grubu zekasıyla öne çıkıyor.
BU KAN GRUBUNDAN ZEKA FIŞKIRIYOR A grubu bireylerin detay odaklı, sistemli ve organize olduğu düşünülür. Sorumluluklarını ciddiye alır ve plan yapmayı severler. İş hayatında zeka ve işbirliği yönleri oldukça öne çıkan A kan gruplarına sahip olan kişilerin bazı olumsuz yönleri de bulunuyor.
A kan grubuna sahip olan kişilerin inatçılık ve gerginlik gibi olumsuz yönleri de bulunur.
B Kan Grubu: B tipi kana sahip kişiler, güçlü, tutkulu ve empatik özellikleri ile bilinir. Bununla birlikte, bencillik ve düzensizlik gibi olumsuz özellikleri de barındırır. A kan grubundaki kişilerle çatışma yaşadıkları söylenir.
AB Kan Grubu: AB tipi kana sahip olanlar, akılcılık ve uyum sağlama yeteneği ile öne çıkar. Ancak, kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık gibi zayıf yönleri de vardır. AB kan grubu, nadir olması nedeniyle Japonya’da yüksek takdir görür.
0 Kan Grubu: 0 tipi kana sahip bireyler, güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, bencillik ve dengesizlik gibi olumsuz özellikler de taşır. A grubu kana sahip bireyler tarafından bencil olarak görülebilirler.
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