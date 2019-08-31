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Sahiplerine iade edilen FETÖ şirketleri takip ediliyor mu? FETÖ’ye para aktarıp aktarmadıklarını kontrol eden var mı?

Gazeteci Dilek Güngör, “Merak ediyorum, FETÖ'den firar eden, hapiste yatan sahiplerine iade edilen şirketlerin yeniden örgüte kaynak aktarıp aktarmadığını kontrol edecek bir mekanizma var mı?” diye sordu. Gazeteci Fuat Uğur da, “FETÖ’ye iade edilen şirketleri izleyen var m? Peki, o kararları veren hakimleri incelemeye alan var mı?” ifadesini kullandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
Sahiplerine iade edilen FETÖ şirketleri takip ediliyor mu? FETÖ’ye para aktarıp aktarmadıklarını kontrol eden var mı?

 Metin Özlü  yeniakit.com.tr  Gazeteci Yazar Dilek Güngör’ün gündeme taşıdığı “FETÖ’ye iade edilen şirketlei izleyen var mı?” sorusu etrafındaki tartışmalar devam ediyor… Sabah’taki makalesinde, “Defaaten yazıp, çizdik... Birçoğunun isimlerini verdik... Hatta bazı kararlardan geri adım attırdık... Ama sağolsun mahkemeler durmak bilmiyor… Adam FETÖ'nün derneği TUSKON'da iki numara, 17-25 hükümete darbe kumpası başarısız olunca ilk firar eden tayfadan, Adana'daki FETÖ/ PDY iddianamelerinin birçoğunda örgüte kaynak aktaran mütevelli heyetinde birinci sırada yer alıyor. Bakıyorsunuz, mahkeme önce TMSF'den şirketi alıyor sonra 'hooppp' eski sahibinin kucağına atıyor.” ifadelerine yer veren Güngör şöyle devam etmişti:

Hatırlıyorum, eski bir çalışanından 17-25 Aralık sonrasında patronunun, ailesiyle birlikte tası tarağı toplayıp Uganda'ya firar ettiğini duymuştum. O dönemden sonra buralara gelip gitti mi bilmiyorum. Ama şirketin sahibinin FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e olan bağlılığı sır değildi. Kapatılan FETÖ derneği TUSKON'un başkanı Rıza Nur Meral'in sağ kolu olduğunu, Adana'da topladığı himmetleri, hakkındaki MASAK, TMSF raporlarını, AGİD ve üniversite yöneticileriyle gerçekleştirdiği örgüt sohbetlerini daha pek çok suç dosyasını herkes biliyor. Sadece o da değil..Sahipleri hapisteyken eski ortaklarına devrolunan şirketler de var. Adana'da 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu şirketlerdeki TMSF kayyumluğunu önce denetim kayyumluğuna çevirmişti. Sonra devletin müsadere kararlarına ret vermişti. Şimdi de mahkeme patır patır iade kararları çıkarıyor. Oldu olacak, TUSKON'u da yeniden açtırıp, Rıza Nur Meral'i başına koysunlar!!! Merak ediyorum, FETÖ'den firar eden, hapiste yatan sahiplerine iade edilen şirketlerin yeniden örgüte kaynak aktarıp aktarmadığını kontrol edecek bir mekanizma var mı?

Fuat Uğur’dan da aynı yönde soru geldi

Dilek Güngör’ün  “Merak ediyorum, FETÖ'den firar eden, hapiste yatan sahiplerine iade edilen şirketlerin yeniden örgüte kaynak aktarıp aktarmadığını kontrol edecek bir mekanizma var mı? Yarın öbür gün bu şirketler yeniden Pensilvanya'ya para aktarıp, örgütün finans gücünü toplarsa ne olacak? İade kararlarını veren mahkemeler bu sorulara cevap verebiliyor mu!” şeklindeki sorusuna Gazeteci Yazar Fuat Uğur’dan katkı geldi.

Fuat Uğur sosyal medya hesabından şunları yazdı:

FETÖ’ye iade edilen şirketleri izleyen var mı? Peki o kararları veren hakimleri izleyen ve incelemeye alan var mı?

Dilek Güngör ve Fuat Uğur’un bu paylaşımlarına dair çok sayıda soru ve yorumun yapılması dikkat çekti.

Bazı yorumlarda FETÖ’nün karşı darbe hazırlığına vurgu yapılırken,FETÖ ile mücadelinin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sırtına bırakılmasına tepkiler öne çıktı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
  1. Adana
  2. FETÖ
  3. FETÖ şirketleri
  4. para aktarma

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