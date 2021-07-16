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Yerel Sahilde otururken mermilerin hedefi oldu
Yerel

Sahilde otururken mermilerin hedefi oldu

Cem Özmüş, Kartal Sahil'de otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:00:00 -
Sahilde otururken mermilerin hedefi oldu

Dün saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası 48 yaşındaki Cem Özmüş, arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturuyordu.

Tam o sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis yerde çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Özmüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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