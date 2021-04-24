Sahibinden kiralık daire fiyatları İstanbul’da en yüksek kira getirisi olan ilçeler hangileri?

Altına, dolara yatırım yapmak isteyenlerin yanından konut satın alarak konutlarını yüksek fiyata kiraya vererek iyi bir kazanç elde etmek isteyenler en çok kira getirisi olan ilçeleri merak ediyor. İstanbul’un Anadolu yakasında, kira getirisi, kiralık daire kazançları açısından öne çıkan yerler ile Avrupa yakasındaki ilçelerin en fazla kira getirisi olan ilçelerden ev sahibi olmak bir hayli kazançlı. Peki İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar ve en düşük olanlar hangileri? İşte detaylar.

Çatalca kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 9

Ortalama Büyüklük (m2): 95

Ortalama Kira (TL): 887

Arnavutköy kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10

Ortalama Büyüklük (m2): 95

Ortalama Kira (TL): 950

Sultanbeyli kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 969

Silivri kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.000

Sancaktepe kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.038

Çekmeköy kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13

Ortalama Büyüklük (m2): 90

Ortalama Kira (TL): 1.117

Pendik kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 11

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.152

Sultangazi kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 12

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.152

Tuzla kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.257

Esenler kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 14

Ortalama Büyüklük (m2): 95

Ortalama Kira (TL): 1.295

Kartal kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.332

Ümraniye kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15

Ortalama Büyüklük (m2): 95

Ortalama Kira (TL): 1.370

Esenyurt kira fiyatlar

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15

Ortalama Büyüklük (m2): 95

Ortalama Kira (TL): 1.422

Maltepe kira fiyatları

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16

Ortalama Büyüklük (m2): 100

Ortalama Kira (TL): 1.600

Ataşehir kira getirisi ne kadar?

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 19

Ortalama Büyüklük (m2): 90

Ortalama Kira (TL): 1.728

Avcılar kira fiyatları

Avcılarda kira fiyatları 1200-3000 TL

Bağcılar kira fiyatları

Bağcılar’da kira fiyatları 1200-4500 TL

Bahçelievler kira fiyatları

Bahçelievler’de kira fiyatları 1250-5200 TL

Bakırköy kira fiyatları

Bakırköy’de kira fiyatları 400- 12000 TL