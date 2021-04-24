Sahibinden kiralık daire fiyatları İstanbul’da en yüksek kira getirisi olan ilçeler hangileri?
İstanbul’da metre kare konut fiyatları ne kadar? İstanbul’da en çok kira getiren semtler hangileri? Kira getirisi en yüksek ilçeler İstanul’da hangileri? İşte İstanbul’da ortalama metrekare fiyatına ilişkin haberin detayları.
Altına, dolara yatırım yapmak isteyenlerin yanından konut satın alarak konutlarını yüksek fiyata kiraya vererek iyi bir kazanç elde etmek isteyenler en çok kira getirisi olan ilçeleri merak ediyor. İstanbul’un Anadolu yakasında, kira getirisi, kiralık daire kazançları açısından öne çıkan yerler ile Avrupa yakasındaki ilçelerin en fazla kira getirisi olan ilçelerden ev sahibi olmak bir hayli kazançlı. Peki İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar ve en düşük olanlar hangileri? İşte detaylar.
Çatalca kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 9
Ortalama Büyüklük (m2): 95
Ortalama Kira (TL): 887
Arnavutköy kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10
Ortalama Büyüklük (m2): 95
Ortalama Kira (TL): 950
Sultanbeyli kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 969
Silivri kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.000
Sancaktepe kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 10
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.038
Çekmeköy kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13
Ortalama Büyüklük (m2): 90
Ortalama Kira (TL): 1.117
Pendik kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 11
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.152
Sultangazi kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 12
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.152
Tuzla kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.257
Esenler kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 14
Ortalama Büyüklük (m2): 95
Ortalama Kira (TL): 1.295
Kartal kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 13
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.332
Ümraniye kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15
Ortalama Büyüklük (m2): 95
Ortalama Kira (TL): 1.370
Esenyurt kira fiyatlar
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15
Ortalama Büyüklük (m2): 95
Ortalama Kira (TL): 1.422
Maltepe kira fiyatları
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16
Ortalama Büyüklük (m2): 100
Ortalama Kira (TL): 1.600
Ataşehir kira getirisi ne kadar?
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 19
Ortalama Büyüklük (m2): 90
Ortalama Kira (TL): 1.728
Avcılar kira fiyatları
Avcılarda kira fiyatları 1200-3000 TL
Bağcılar kira fiyatları
Bağcılar’da kira fiyatları 1200-4500 TL
Bahçelievler kira fiyatları
Bahçelievler’de kira fiyatları 1250-5200 TL
Bakırköy kira fiyatları
Bakırköy’de kira fiyatları 400- 12000 TL