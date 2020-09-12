Sahibinden Araba

Sahibinden.com sitesinde ikinci el sahibinden satışa sunulan arabalar vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sahibinden satılık arabalarda fiyatlar ne durumda? Sahibinden.com araba ilanlarına nasıl bakalır? Sahibinden.com’da araba nasıl alınır? İşte bu konuların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Sahibinden.com’da araba ilanına nasıl bakılır?

Sahibinden.com emlak, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilanların verilerek elektronik ticaretin yapıldığı online bir platformdur. Aylık 44.3 milyon kullanıcısı bulunan Sahibinden.com bümyesinde 600'den fazla kişi çalışıyor.

Sahibinden.com’da araba ilanlarına bakmak için öncelikle sahibinden.com.tr adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol tarafında bulunan kategorilendirmelerde ‘’Vasıta’’ sekmesine tıklayın.

Vasıta sekmesinin altında sıralanan aradığınız araba ile ilgili özellikleri işaretleyin. Bu kısımda, arabanın özellikleri, bulunduğu şehir, yılı, fiyat bilgisi, durumu gibi bilgiler girebilirsiniz. Arama yap seçeneğini tıkladığınızda girmiş olduğunuz bilgilere ait özellikteki arabalar önünüze gelecektir.

Sahibinden.com’da araba nasıl satın alınır?

Sahibinden.com gayrimenkul veya araba gibi satışların vasıta olduğu bir sitedir. Sahibinden.com üzerinden direk satış gerçekleşmemektir. Bu site üzerinden satıcı ile aracının buluşması sağlanır.

Beğenmiş olduğunuz arabanın sahibine ilişkin iletişim bilgileri girilmiştir. Eğer arabanızı seçtiyseniz ve almayı düşünüyorsanız arabanın sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Telefonla veya randevuleşerek yüzyüze sağlayacağınız iletişim neticesinde arabayı alıp almamaya karar verebilirsiniz.

Sahibinden.com ne zaman kuruldu?

Sahibinden.com 2000 yılında 2.700 ilan ile yola çıktı. Türkiye’nin ilan ve alışverişte ilk adresi sahibinden.com, 2000 yılında Taner Aksoy’un sahip olduğu Aksoy Group tarafından kurulmuştur.