Şahan Gökbakar'dan Tarkan'ın "Geççek" şarkısına muhalefeti kızdıracak yorum!

15 yıldır albüm çıkarmayan Tarkan'ın dün piyasaya sürdüğü "Geççek" adlı şarkı muhalif kesim tarafından iktidara eleştiri olarak algılanıp sahiplenildi.

Sosyal medyada konuyla ilgili yüz binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı tuhaf ve siyasi açıklamalarıyla son günlerde gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar bu kez kendi mahallesine salladı. Solak kesmimin siyasi bir argüman olkarak kullandığı Tarkan'ın yeni şarkısına sessiz kalmayan Şahan Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey" ifadelerini kullandı.