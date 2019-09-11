0553 313 94 23

SAHA İstanbul'dan TEKNOFEST’te ziyaretçilere uçuş deneyimi

SAHA İstanbul pavilyonunda yer alacak Teknopark İstanbul, ziyaretçileri Nuri Demirağ’ın Nu.D. 36 eğitim uçağının simülasyonu ile karşılayacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:32
SAHA İstanbul'dan TEKNOFEST’te ziyaretçilere uçuş deneyimi

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul, TEKNOFEST’te ziyaretçilere Nuri Demirağ’ın Nu.D.36 eğitim uçağı ile uçuş deneyimi yaşatacak.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul 17-24 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te kendisine ayrılan pavilyonda da ziyaretçilerine heyecanlı deneyimler yaşatacak.

TEKNOFEST’te hazırlanan SAHA İstanbul pavilyonunda, SAHA İstanbul, dışında savunma, havacılık ve uzay sanayinin önemli firmalarından Teknopark İstanbul, Erin Motor, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Piri Resi Bileşim Teknolojileri, AFS Hassas Döküm, Bites Savunma, SDT AŞ Ata Arms, C-Tech Bilişim, Pavotek, Ulak Haberleşme, OBSS Teknoloji ve Altınay Robot’un stantları yer alacak. Ziyaretçiler, SAHA İstanbul pavilyonunda sürpriz etkinlikler, şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Pavilyonda yerini alacak Teknopark İstanbul, ziyaretçileri Nuri Demirağ’ın Nu.D. 36 eğitim uçağının simülasyonu ile karşılayacak. Teknoark İstanbul standını ziyaret edenler, VR gözlüğü takarak Nu.D.36’da ayaklarını yerden kesecek bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Uçağı başarıyla kullanan kişilere ayrıca uçuş sertifikaları da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, TEKNOFEST’in, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerde sürdürülebilir kıldığına dikkati çekti. Keleş, TEKNOFEST’in her yaş grubundaki ziyaretçiler için yüksek teknolojinin en keyifli haliyle sunulduğu bir platform olduğunu aktardı.

Milli teknoloji hamlesi ile Türkiye son yıllarda savunma havacılık ve uzay sanayiinde büyük adımlar attığını dile getiren Keleş, "Dünyanın en büyük festivali haline gelen TEKNOFEST, Türkiye adına bu adımların başarıyla devam edeceğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul pavilyonunda yer alan diğer firmalar da hazırlıklarına devam ediyor. SAHA İstanbul üyesi Altınay Robot da ziyaretçilere TEKNOFEST’e geldiklerinde görebilecekleri, deneyimleyebilecekleri robotik sürprizler hazırlıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:32
  1. SAHA İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini sürdürüyor
    1. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    2. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    3. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    4. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    5. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    6. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    7. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    8. Kaçak kazılara jandarma baskını
    9. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    10. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    11. Antalyalı atlet zirve yolunda
    12. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    13. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    14. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    15. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    16. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    17. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    18. Pişken, yeniden milli takımda
    19. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    20. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    21. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    22. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    23. Eşini öldüren kocaya müebbet
    24. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    25. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    26. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    27. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    28. Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü..
    29. Ermenistan’da meydana gelen deprem..
    30. Anlık mobil bildirim uygulamasını..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim