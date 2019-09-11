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Sağlıklı yaşam için rafting yaptılar

Tunceli'de sağlık çalışanları, spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Munzur çayında raftingi etkinliği düzenledi

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
Sağlıklı yaşam için rafting yaptılar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir grup sağlık çalışanı, spor ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için Munzur çayında rafting yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünce spor ve sağlıklı yaşam ile kanserde erken teşhise dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, kurum bünyesinde çalışan yaklaşık 40 sağlık çalışanı, Tunceli-Ovacık kara yolunun Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı kıyısına geldi.

Burada "Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir" yazılı döviz açan sağlık çalışanları ardından botlara binerek çayda rafting yaptı.

Yaklaşık 10 kilometrelik güzargah boyunca botlarda ilerleyen sağlık çalışanlarının etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla su ve doğa sporlarında marka şehir haline geldiğini söyledi.

Vatandaşlara sağlıklı yaşam için spor yapmalarını önerdiklerini belirten Özaydın, "Raftingde, özellikle 2018, 2019 yıllarında dünya çapında adını duyuran ilimizde Halk Sağlığı Haftası kapsamında sporu öncelemek, sağlıklı yaşamı desteklemek, bilinçlendirme ve farkındalık hareketini ön plana çıkartmak adına 40'a yakın sağlık çalışanımızla, 6-7 rafting botuyla Munzur'un serinlemeye yüz tutan suyunda rafting etkinliği düzenledik." dedi.

Özaydın, kurum olarak kent genelinde pek çok çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Bunların başında da kanser taramaları büyük önem taşıyor. Kanserle mücadelede doğal beslenme, kimyasallardan uzak kalma, sağlıklı etkinlik ve aktivitelerin ön plana çıkartılması bizler için çok değerli. Kanser konusunda tedbir alıp bu hastalığın önüne geçme noktasında fiziksel kondisyonu artırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti önceliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
  1. Munzur Çayı
  2. rafting
  3. sağlık çalışanları
  4. Tunceli
  5. Tunceli Sağlık İl Müdürü Sercan Özaydın

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