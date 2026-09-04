Sağlıklı gelişim için yeterli ve dengeli beslenme şart

Torun, çocukların okulda yapacağı öğünler için çanta hazırlanarak kontrollü ve sağlıklı beslenme sağlanabileceğini belirtti.

KRİTİK ÖNERİLER

Torun, ayrıca “Beslenme çantasında ana öğünlerde protein karbonhidrat yağ ve sebze gruplarından hepsine yer verilmesi dengeli bir öğün oluşturur. Pratik, besleyici ve dengeli birkaç öğle menüsü örneği verirsek ilk olarak peynirli veya tavuklu sandviç, ayran, söğüş sebzeler bunun yanı sıra krem peynir, reçel, söğüş sebzeler, diğer sağlıklı beslenme önerisi ise ev yapımı kek, poğaça süt, peynirli, kıymalı börektir. Bir diğeri ise ayran, ev köftesi ile hamburger, ayran ve yeşilliktir” diye konuştu. “Okul saatleri uzun olduğundan öğle yemeğine ek olarak mutlaka en az bir ara öğün beslenme çantasında bulunmalı” diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ara öğün çocuğun eve çok aç gelmesini önler, kontrollü beslenmeyi kolaylaştırır. Ara öğün olarak ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağlı tohumlar, meyveler, süt, ayran gibi süt grubu, ev yapımı poğaça veya kek tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun kantinden sağlıksız seçenekler elde etmesi mümkün ise bu konuda da kontrol sağlanmalı çocuk ebeveynleri tarafından daha sağlıklı seçenekleri satın almaya yönlendirilmeli. Seçenekleri ne kadar farklı kullanırsanız çocuğun hazır beslenme talep etmesi, kantinden alışveriş yapmak istemesi o kadar rahat önlenebilir.”

SÜTSÜZ VE MEYVESİZ OLMAZ

Torun, “Kahvaltı ve akşam yemeğinin evde aileyle birlikte düzenli olmasını öneriyorum. Eğer çocuk iştahsızlığı veya vakit sorunu gibi sebepler ile çocuğun evde kahvaltı yapma imkânı olmuyorsa beslenme çantasına kahvaltı için de sandviç, tost, süt, meyve gibi seçenekler mutlaka eklenmeli. Çocuğa okula gittiğinde veya ilk teneffüste olacak şekilde kahvaltı öğününü yapmasının önemi anlatılmalı” şeklinde konuştu.