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Gündem Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir
Gündem

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. ABB avukatı Nadi Türkaslan’ın adliye önünde Gökçek’e yönelik açıklamalarını eleştiren Karahasanoğlu, Gökçek’in hukuki yollara başvuracağını belirterek, “Demedi demeyin, tanıdığım Gökçek, bu avukata bunu ödetir” ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde siyasi rakipleri, meslek odaları ve yargı kararlarıyla uzun yıllar mücadele ettiğini hatırlatarak, bugün yürütülen tartışmalar karşısında da geri adım atmayacağını yazdı.

KARAHASANOĞLU: GÖKÇEK ŞİKAYET HAKKINI KULLANACAK

Yazısının merkezine ABB avukatı ve emekli savcı Nadi Türkaslan'ın adliye önünde yaptığı açıklamaları alan Karahasanoğlu, bir avukatın şikâyet dilekçesindeki suçlamaları kamuoyu önünde açıklamasını eleştirdi.

Türkaslan'ın açıklamalarının hukuki açıdan soruşturma konusu olabileceğini ifade eden Karahasanoğlu, bağımsız yargının konuyu değerlendireceğini düşündüğünü belirtti.

Karahasanoğlu, Gökçek'in de bu açıklamalar karşısında şikâyet hakkını kullanacağı görüşünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Demedi demeyin, tanıdığım Gökçek, bu avukata bunu ödetir.”

MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİNE DE SERT ELEŞTİRİ

Karahasanoğlu yazısında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştirerek, Gökçek hakkındaki çıkışların Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik tartışmaların önünü kesme amacı taşıdığı görüşünü dile getirdi.

Son dönemde Melih Gökçek'e yönelik suçlamaların artmasını “En iyi savunma saldırıdır” anlayışının sonucu olarak değerlendirdi.

Karahasanoğlu yazısında önemli detaylara yer verdi.

KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

 

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