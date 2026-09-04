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Spor Bursaspor yeni transferini duyurdu
Spor

Bursaspor yeni transferini duyurdu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Bursaspor yeni transferini duyurdu

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer döneminin son saatlerinde Hırvatistan ekibi NK Istra 1961’den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic’i kadrosuna kattı.

1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, transfer döneminin bitimine kısa süre kala hücum hattına takviye yaptı. Bursaspor, Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Istra 1961 forması giyen Ivan Saranic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig için belirlediği 6+2 yabancı kuralı kapsamında genç yabancı statüsünde yer alan 2003 doğumlu futbolcu, hücum hattında her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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