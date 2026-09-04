İsrail’de Türk avukat paniği!

Gazze'deki saldırılara katılan ve aynı zamanda Türk vatandaşlığı taşıyan İsrail ordusu mensuplarının tespit edilmesi amacıyla Türkiye'de yürütülen hukuki çalışmalar Tel Aviv yönetiminin gündemine girdi.

İsrail merkezli Ynet ile The Jerusalem Post'un 2 Eylül 2026 tarihli haberlerine göre, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, Türkiye'deki hukukçu ve aktivistlerin çalışmalarını mercek altına alan bir rapor yayımladı.

Raporda özellikle Gazze'deki saldırılara katıldığı belirtilen Türkiye-İsrail çifte vatandaşı askerler hakkında bilgi toplanması ve bunların hukuki süreçlerde kullanılmasına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DEKİ HUKUKİ ÇALIŞMALAR İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre raporda Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ile Özgürlük Nöbeti Platformu'nun faaliyetleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Türkiye'deki aktivistlerin açık kaynaklar üzerinden Gazze'deki eylemlere katıldığı belirtilen İsrail askerlerini tespit etmeye çalıştığı, elde edilen bilgilerin daha sonra hukukçulara aktarıldığı kaydedildi.

İsrail medyası, toplanan verilerin Türk makamlarına yapılacak suç duyurularında ve Lahey'deki uluslararası yargı süreçlerinde kullanılabilecek hukuki materyallere dönüştürülmesinin hedeflendiğini aktardı.

RAPORDA TÜRKİYE'DEKİ KURULUŞLAR TEK TEK SIRALANDI

İsrail Diaspora Bakanlığının raporunda WOLAS ve Özgürlük Nöbeti Platformu'nun yanı sıra İHH, Al-Haq, Al-Mezan, Özgürlük Filosu Hareketi ve Mavi Marmara Derneği ile bağlantılı kuruluşlara da yer verildi.

Bakanlık, raporunda bazı kuruluşları İsrail veya ABD tarafından yaptırım uygulanan yapılarla bağlantılı olmakla suçladı.

Böylece Gazze konusunda hukuki faaliyet yürüten Türkiye merkezli hukukçu, aktivist ve kuruluşların çalışmalarının İsrail makamlarınca yakından takip edildiği ortaya çıktı.

WOLAS'TAN İSRAİL'E CEVAP: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Raporda hedef gösterilen kuruluşlardan WOLAS ise İsrail'in suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Dernek, İsrail yönetiminin hamlesini bağımsız insan hakları örgütleri ile uluslararası hukuk kuruluşlarına yönelik bir “sistematik sindirme politikasının açık bir uzantısı” olarak nitelendirdi.

WOLAS, çalışmalarını sürdüreceğini belirterek yalnızca Filistin'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde hak ihlaline uğrayan insanların yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE ALEYHİNE YAYIN YAPAN 4 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetleri konusunda da hukuki süreç işletildi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında X'teki bazı hesaplar incelendi.

Yapılan tespitlerin ardından İsrail yanlısı yayın yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 4 X hesabına erişim engeli getirildi.

İsrail Diaspora Bakanlığının hazırladığı rapor ise Gazze'deki saldırılara katılan çifte vatandaşlara yönelik Türkiye'de yürütülen hukuki girişimlerin Tel Aviv yönetiminde oluşturduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.