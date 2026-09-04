Kürdan mı kullanıyorsunuz her seferinde o zaman bu detayları not edin!
Kürdan kullananları bekleyen 3 tehlike ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kürdan kullananları bekleyen 3 tehlike ortaya çıktı.
Yemeklerden sonra dişlerin kurtarıcısı olduğuna inandığımız kürdan aslında çok da masum değil. Yemek sonrası diş temizliği için sıklıkla başvurulan kürdanlar, diş hekimlerine göre ağız sağlığının en büyük gizli düşmanı. Diş eti çekilmesinden çene kemiğinde erimeye kadar geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara zemin hazırlayan ahşap çubukların yol açtığı yıkım ortaya çıktı. İşte kürdan kullananları bekleyen 3 kritik tehlike ve yapılması gerekenler...
Yemek sonrası diş aralarında biriken artıkları temizlemek için sıklıkla başvurduğumuz kürdan, masum bir temizlik aracı gibi görünse de ağız ve diş sağlığını tehdit eden gizli bir tehlikeye dönüşebiliyor. Diş hekimlerinin kullanımını kesinlikle önermediği bu sert ve sivri ahşap çubuklar, diş etlerinden çene kemiğine kadar geri dönüşü zor hasarlara yol açıyor. İşte kürdan kullananları bekleyen 3 büyük tehlike...
1. Diş Eti Çekilmesi ve Kalıcı Boşluklar Kürdan sert yapısı gereği esnek değildir. Diş aralarına zorlanarak sokulduğunda diş eti dokusuna baskı yapar. Bu durum zamanla diş etlerinin geriye çekilmesine ve diş aralarındaki doğal papil (pembe diş eti üçgeni) dokusunun kaybolmasına neden olur. Çekilen diş etlerinin yeri doldurulamayacağı için diş aralarında daha büyük yiyecek birikintilerine yol açan kalıcı boşluklar oluşur.
2. Mekanik Doku Travması ve Enfeksiyon Riski Sivri ahşap uçlar, farkında olmadan diş etine batan mikro kıymıklar bırakabilir. Ağız içindeki bakteriler bu açık yaralara kolayca nüfuz ederek diş eti iltihabına ve ağrılı apselere sebep olur. Ayrıca steril olmayan bu ahşap çubuklar, enfeksiyon riskini katlayarak kanamalı diş eti hastalıklarını tetikler.
3. Diş Emayesinde Aşınma ve Kemik Kaybı Sürekli aynı noktaya uygulanan baskı ve sürtünme, dişin en dış koruyucu tabakası olan minede (emaye) mikro çatlaklara ve aşınmalara yol açar. İlerleyen süreçte bu durum diş hassasiyetini artırır. Daha da önemlisi, diş eti altına uygulanan kronik mekanik baskı, dişleri tutan çene kemiğinde erimeye (periodontitis) zemin hazırlar.
Diş hekimleri, yemek artıklarını temizlemek için kürdan yerine şu güvenli alternatifleri önermektedir:
Diş İpi: Diş aralarındaki plağı ve artıkları diş etine zarar vermeden temizler. Arayüz Fırçası: Geniş diş aralıkları için özel tasarlanmış esnek ve güvenli fırçalardır. Ağız Duşu: Basınçlı su yardımıyla diş aralarını hassasça arındırır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23