Kürdan mı kullanıyorsunuz her seferinde o zaman bu detayları not edin!

Yemeklerden sonra dişlerin kurtarıcısı olduğuna inandığımız kürdan aslında çok da masum değil. Yemek sonrası diş temizliği için sıklıkla başvurulan kürdanlar, diş hekimlerine göre ağız sağlığının en büyük gizli düşmanı. Diş eti çekilmesinden çene kemiğinde erimeye kadar geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara zemin hazırlayan ahşap çubukların yol açtığı yıkım ortaya çıktı. İşte kürdan kullananları bekleyen 3 kritik tehlike ve yapılması gerekenler...