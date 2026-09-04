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Dünya Modern dünya ile hiçbir bağları yok: Amazon’daki ‘izole kabile’ görüntülendi
Dünya

Modern dünya ile hiçbir bağları yok: Amazon’daki ‘izole kabile’ görüntülendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Modern dünya ile hiçbir bağları yok: Amazon’daki ‘izole kabile’ görüntülendi

Brezilya’nın Amazon ormanlarında, modern dünyayla hiçbir teması bulunmayan yerli bir kabile havadan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle kayda alındı. Yaşam alanları giderek daralan ve dış tehditlerle karşı karşıya olan topluluğa dair yeni görüntüler el edildi.

Dış dünyayla hiçbir bağlantısı bulunmayan ve "izole kabile" olarak adlandırılan yerli topluluk, bölge üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve koruma uçuşları sırasında havadan görüntülendi.

Araştırmacılar, hava aracının sesini duyan kabile üyelerinin merak ve savunma içgüdüsüyle gökyüzüne baktıklarını ve uçuş yapan araca yöneldiklerini belirtti.

BÜYÜK TEHLİKE ALTINDALAR 

Uzmanlar ve yerli haklarını koruma örgütleri, bu tür keşif ve belgeleme çalışmalarının kabilenin yerini kesin olarak tespit etmek ve onları koruma altına almak için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bölgede artan yasa dışı ağaç kesimi, madencilik faaliyetleri ve tarım alanı açma çalışmaları, bu izole toplulukların yaşam alanlarını her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Ayrıca, bağışıklık sistemleri modern hastalıklara karşı tamamen savunmasız olan bu insanların dış dünyayla doğrudan temas kurması, olası salgın hastalıklar nedeniyle kabile nüfusunun yok olma riskini beraberinde getiriyor.

 

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