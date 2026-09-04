Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Terör örgütü propagandası...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada içerik paylaşan Oya Lale Arslan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından gözaltına alındı.
Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.