  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar! CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor CHP'li Bolu Belediyesi’nde 34 milyonluk büyük vurgun! Yolsuzluk çetesi adliyeye sevk edildi! Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez! Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu! ABD’de Şapkalı Kedi kabusu: Alarm durumuna geçildi ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon Silivri’deki gemi kazasında yeni gelişme! Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Terör örgütü propagandası...
Gündem

Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Terör örgütü propagandası...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Terör örgütü propagandası...

Sosyal medyada içerik paylaşan Oya Lale Arslan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından gözaltına alındı.

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Ayrıntılar gelecek...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23