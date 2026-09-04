İşte bu hiç beklenmiyordu: Gedelli’de, Genç Mucit Devri Başlıyor… Gönül Dağı şaşırtacak!

Altı yıl önce TRT 1 ekranlarına geldiğinde izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve hayranları her sezon daha da çok artarak en çok izlenen ve sevilen aile dizisi olan Gönül Dağı, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan iki yüz yirmi birinci bölümüyle yedinci sezona giriyor.