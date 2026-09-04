İşte bu hiç beklenmiyordu: Gedelli’de, Genç Mucit Devri Başlıyor… Gönül Dağı şaşırtacak!
TRT'nin fenomen dizisi Gönül Dağı sezonu açıyor.
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TRT'nin fenomen dizisi Gönül Dağı sezonu açıyor.
Gönül Dağı Ailesi, Yepyeni Kadrosu ve Sürprizleriyle 5 Eylül Cumartesi Saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında…
Altı yıl önce TRT 1 ekranlarına geldiğinde izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve hayranları her sezon daha da çok artarak en çok izlenen ve sevilen aile dizisi olan Gönül Dağı, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan iki yüz yirmi birinci bölümüyle yedinci sezona giriyor.
Dizinin yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacak ve bu kez genç mucitlerin yaptıkları mucize buluşlara tanıklık edeceğiz. Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya ve Melis Sevinç’in başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nın yedinci sezonunda oyuncu kadrosuna; “Yağız Kılınç, Berke Acar, Kerem Alp Kabul, Esila Umut, Miray Akay, Nursena Say, Emir Özden, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Fırat Doğruluoğlu, Okan Selvi, Onuryay Evrentan, Türker Kantar, Ekin Pasvanoğlu, Yusuf Emir Gökçe, Duru Çevik” katılıyor.
Dizinin yıllardır değişmeyen ve ilgi odağı olan oyuncu kadrosu ise yine muhteşem performanslarıyla izleyicilerle buluşacak: “Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Emrah Kaman, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Aycan Koptur.”
Gönül Dağı’nın 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 221. Bölümünde neler olacak:
“Gedelli’de yıllar geçmiştir. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışır. Taner, saatçi dükkânında çalışmaya başlamıştır. Taner, Ali’nin ziyaretiyle mutlu olur. Ali’den sakladığı gerçeği söyleyebilecek midir?
Ali, Gedelli’ye döndüğünde her şey bıraktığından farklıdır. Ali, TVR’yi nasıl bulacaktır?
Cemile, Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışır. Yusuf, araba yarışı yapmaktadır. Cemile, oğlunu vazgeçirebilecek midir?
Ramazan Mete, Selin’i etkilemek için düğünde şov yapar. Düğün nasıl gerçekleşecektir?
Amcaoğulları Ali, Ramazan Mete ve Yusuf, babalarının mirasını nasıl devam ettirecektir?”
Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli’nin üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme aldığı Gönül Dağı 221. Bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
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