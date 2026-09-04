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Gündem Gemi faciasında sıcak gelişme: Acı haber geldi
Gündem

Gemi faciasında sıcak gelişme: Acı haber geldi

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gemi faciasında sıcak gelişme: Acı haber geldi

KKTC Başkanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi faciasıyla ilgili son durumu açıkladı. Üstel, "2 kadının daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısı böylelikle 12'ye yükselmiş oldu. 16 kişi halen daha aranıyor" ifaelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemideki arama kurtarma çalışmalarında son durumu açıkladı.

Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 16 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. 554 metre derinlikte sürdürülen çalışmalar Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın ve Alemdar gemilerinin desteğiyle 7/24 devam ederken, kazaya ilişkin ihmal ve sorumlulukların araştırılması için Meclis'te soruşturma komisyonu kurulması talep edildi.

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