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Gündem Melih Gökçek ifade vermeye geldi
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Melih Gökçek ifade vermeye geldi

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Melih Gökçek ifade vermeye geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya doğrultusunda adliyeye geçen Gökçek, savcılık makamına ifadesini sundu.

Savcılık incelemesi sürüyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturmanın detayları ve işlemlerin seyri yakından takip edilirken, savcılıktaki ifade sürecinin ardından adli makamların vereceği kararlar bekleniyor.

AĞIREL TANIK SIFATIYLA DİNLENMİŞTİ

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ağırel, haberlerinde Melih Gökçek’in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, sıfır ciro ve çalışanla kurulan bu şirketin kısa sürede milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

GÖKÇEK: VEREMEYECEĞİM HESABIM YOKTUR

Hakkındaki iddiaları daha önce kesin bir dille reddeden Melih Gökçek, "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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