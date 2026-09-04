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Gündem Polisle çatışmıştı! Öldürülen teröristin evinden bakın ne çıktı
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Polisle çatışmıştı! Öldürülen teröristin evinden bakın ne çıktı

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Polisle çatışmıştı! Öldürülen teröristin evinden bakın ne çıktı

İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği operasyonda, DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen bir terörist etkisiz hale getirildi. Polise ateş açan şüpheliye karşılık verilirken, adresinde kaçış için hazırladığı halat ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli teröristin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenledi.

Adresten araçla kaçan ve Sultanbeyli Otogar civarında izi bulunan teröristin operasyona giden polislere ateş açması üzerine karşılık verildi ve terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi açıklama yaptı ve olay esnasında bir vatandaşın yaralandığı açıklandı. Çatışmada arada kalan ve ağır yaralanan vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda; olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu.

İstanbul Emniyeti; terör saldırısı hazırlığı yapan Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'lı teröristi böyle etkisiz hale getirdi.

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