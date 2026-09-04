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Yerel AK Partili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in dikkati facianı önünü kesti! Alevler çiftliğe sıçramadan söndürüldü!
Yerel

AK Partili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in dikkati facianı önünü kesti! Alevler çiftliğe sıçramadan söndürüldü!

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Çanakkale'nin Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Şapköy mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in dikkati ve sahadaki başarılı koordinasyonu sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını seyir halindeyken ilk fark eden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, vakit kaybetmeden durumu ihbar etti. Yangın bölgesinden ayrılmak yerine ekiplerin olay yerine ulaşmasını bekleyen Yüksel, Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Başkan Yüksel de olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ederek yangının çevredeki alanlara ve özellikle yakınındaki bir çiftliğe sıçramaması için yürütülen çalışmalara destek verdi. Yangının bir çiftliğe ulaşmak üzere olduğu sırada Ezine itfaiyesinin zamanında müdahalesiyle alevlerin önü kesildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Güray Yüksel'in yangını ilk fark eden kişi olması, hızlı şekilde ihbarda bulunması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini olay yerinde koordine etmesi, muhtemel bir facianın önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.

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