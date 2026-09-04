AP’nin alçak anıta bütçe desteğine KKTC’den sert tepki: Katliamcı Rumların tezgahına gelmeyin!

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan sözde anıt projesine bütçeden kaynak ayrılması yönündeki tavsiyeye sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu girişimin tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik olduğunu vurgulayarak AB kurumlarını Rum propagandasına zemin hazırlamamaya ve Türkiye’yi Avrupa Birliği’nden uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin oyununa gelmemeye çağırdı.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine inşa etmeyi planladığı sözde anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyeye sert tepki gösterdi. Bakanlık, girişimi “tarihi gerçekleri çarpıtmayı amaçlayan etik dışı bir girişim” olarak nitelendirerek en güçlü ifadelerle kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde GKRY tarafından planlanan sözde anıta mali kaynak ayrılmasını tavsiye etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin 2027 Mali Yılı Genel Bütçesi üzerinden GKRY tarafından Avrupa Komisyonu’na bu yönde çağrıda bulunulmasının, Kıbrıs meselesindeki tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik asılsız bir itham ve karalama faaliyeti olduğu ifade edildi.

“Tarihi gerçekleri çarpıtmayı amaçlıyor”

KKTC Dışişleri Bakanlığı, söz konusu girişimin Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı saldırı ve mağduriyetleri görmezden geldiğini belirterek, Rum paramiliter örgütleri ile EOKA’nın Kıbrıs Türklerine yönelik eylemlerinin örtbas edilmeye çalışıldığını savundu.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkını 1963-1974 yılları arasında etnik temizliğe maruz bırakan, sivil halka yönelik sistematik saldırılar düzenleyen Rum paramiliter örgütlerin ve terör örgütü EOKA’nın insanlık dışı eylemlerini örtbas etmeyi amaçlayan bu zihniyet, GKRY’nin Kıbrıs konusundaki yapıcı olmayan ve tek yanlı yaklaşımının yeni bir tezahürüdür” ifadelerine yer verildi.

“Mutlu Barış Harekâtı’nı gölgeleyemez”

Bakanlık, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın amacının Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, Avrupa Parlamentosu bünyesindeki bu girişimin harekâtın niteliğini değiştiremeyeceğini belirtti.

Açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Mutlu Barış Harekâtı’yla Ada’daki Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmak amacıyla 1974 yılında gerçekleştirdiği ve Ada genelinde barış ve huzur ortamını tesis eden yasal müdahalesini gölgelemeyi amaçlayan bu siyasi girişim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde hiçbir geçerliliğe sahip değildir ve yok hükmündedir” denildi.

AB kurumlarına tarafsızlık çağrısı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu ve ilgili Avrupa Birliği kurumlarına da çağrıda bulundu.

Açıklamada, AP ve AB kurumlarının Rum-Yunan ikilisinin “manipülatif propagandalarına” zemin hazırlamaktan vazgeçmesi istenirken, Kıbrıs’taki mevcut gerçekler ve adada yaşayan iki ayrı halkın varlığı temelinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün dikkate alınmasını isteyerek, Kıbrıs konusunda uluslararası hukuka uygun, tarafsız ve adil bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.