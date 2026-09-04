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Siyaset Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! Damarlarına işlemiş saldırmadan duramıyorlar!
Siyaset

Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! Damarlarına işlemiş saldırmadan duramıyorlar!

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Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! Damarlarına işlemiş saldırmadan duramıyorlar!

Balıkesir'de CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı ve Yeni Partili Karesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi’nin başörtüsünü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

Balıkesir'de CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı ve Yeni Partili Karesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi’nin başörtüsünü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

Yahşi’nin, daha önce tesettürlü akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel için sarf ettiği "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" sözleri büyük infial uyandırdı.
Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı. Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına, "Kim olduğunu bilmesek cumhuriyetçi, laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım." şeklinde bir yorumda bulundu.

Yapılan yoruma tepki yağdı. Gözel, mesaja verdiği yanıtta, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hâlâ ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ise "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı. Bir kadının başka bir kadını inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alması kabul edilemez." dedi.

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