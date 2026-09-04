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Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı

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Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan Talisca yeni takımına imzayı attı.

#1
Foto - Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Anderson Talisca'nın yeni adresi resmileşti. Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.

#2
Foto - Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, Anderson Talisca transferini resmen duyurdu. Böylece 32 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine BAE Pro Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Talisca ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuş ve Brezilyalı oyuncuya kariyerinin devamında başarı dilemişti.

#3
Foto - Karşılıklı feshetmişti... Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı

2024-2025 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Artık kariyerini Al Jazira formasıyla sürdürecek.

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