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Gündem İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti
Gündem

İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti

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İçişleri Bakanı, Cuma namazından sonra Şeyh Edebali’yi ziyaret etti

Cuma namazını Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin Bilecik’teki Külliyesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde kılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şeyh Edebali'nin türbesini de ziyaret ederek dua etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Çiftçi, Cuma Namazı'nı Şeyh Edebali Külliyesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldı. Ardından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, aynı zamanda devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti.

Burada dua eden Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt'tan yerleşke hakkında bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'ye AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.

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