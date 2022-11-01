Sağlıklı bir sindirim için kanıtlanmış 5 ipucu! En iyi sindirim ilacı doğal

Günümüzde hemen hemen herkes bir tür sindirim sorunu ile mücadele ediyor. Bunun nedeni öncelikle hareketsiz bir yaşam tarzı ve yetersiz beslenmedir.

Sürekli sindirim şikayetlerinden kurtulmak istiyorsanız değişiklik yapmanın tam zamanı!

İşte sindiriminizi ve dolayısıyla sağlığınızı iyileştirecek 5 ipucu.

Lif tüketin

Yüksek lifli bir diyet, bağırsak sorunları için bir numaralı çözümdür. Lifler tokluk hissi sağlar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle diyetiniz tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve yağlı tohumlar gibi bol miktarda lif açısından zengin yiyecekleri içermelidir.

Lif açısından zengin bitki bazlı bir diyet, bağırsak sağlığı için en iyisidir. Sadece kolonun hareket etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kolon kanseri riskini hayvansal proteinlerden daha fazla azaltır.

Yeterli su için

Susuzluk sindirimi yavaşlatır, bu da kabızlığa, mide bulantısına, şişkinliğe ve karın ağrısına neden olabilir. Bu nedenle her zaman yeterli sıvı alımını sağlamalısınız ve unutmayın, tüketilen su miktarını sadece sıcak yaz günlerinde değil, aynı zamanda artan fazla terleme durumunda da artırılmalıdır.

Bu aynı zamanda hastalık için de geçerlidir, çünkü hastalık zamanlarında normal bir durumda olduğundan daha fazla terlersiniz. Sodyum ve potasyum gibi terleme sırasında kaybedilen elektrolitlerin de yenilenmesini sağlamayı unutmayın.

Bağırsakları temizlemenin en kolay ve doğal yolu sabahları bir bardak sıcak su içmektir. En sık görülen ve yine en sık ölüme neden olan kanser türlerine savaş açıyor. İyi ve kaliteli bir yaşam için karaciğerinize iyi bakın ve onu yağlandırmayın. Sabahları bir bardak su içmektir. Bu metabolizmanızı hızlandırır ve toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırır.

Fermente gıdalar tüketin

Yoğurt, kefir, lahana turşusu, miso, kombucha, elma ve elma sirkesi gibi fermente gıdalar doğal probiyotik kaynaklarıdır. Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyen faydalı bakterilerle doludur.

Elma: Araştırmalar haftada 5 veya daha fazla elma tüketen bireylerin tüketmeyenlere oranla çok daha iyi akciğer fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir. Akciğer kanseri belirtilerini azaltmada ve belli miktarda elma tüketimi KOAH’tan ve akciğer kanseri gelişiminden de korunmanıza ve akciğer kanserinin tedavisine yardım eder. Bu elmanın içerdiği yüksek miktarda flavonoid antioksidanlar ve C vitamini ile ilişkilendirilmiştir.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

Özellikle ailesinde meme ve prostat kanseri olanların düzenli tüketmesinde fayda var. Bir çalışmada haftada 3 porsiyon lahana turşusu tüketenlerde meme kanseri riski haftada 1.5 porsiyon tüketenlere göre %72 daha düşük bulundu.

Fermente gıdalar yemek bağırsak hareketlerini iyileştirebilir ve şişkinlik, kabızlık ve mide ağrısı gibi şikayetleri azaltabilir.

Bitki çayı için

Sindirim sorunları durumunda, düzenli olarak sindirim çayları içebilirsiniz. Bitki çayları genel olarak mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur, mide asidi miktarını azaltır, büyük bir yemekten sonra hazmı kolaylaştırır şişkinliği ve tokluk hissini azaltır. Eğer düzenli şikayetleriniz varsa şifalı otları tüketmeden önce aile hekiminize danışın.

Zencefil, sarımsak ve acı biber gibi bitkileri diyetinize dahil etmeye başlayabilirsiniz. Bunlar tipik olarak zararlı bağırsak bakterileriyle savaşabilen antimikrobiyal bileşikler içerir.

Hareket edin

Egzersizin birçok faydalı etkisi vardır. Kalp ve akciğer sağlığını iyileştirir ve destekler, beyin fonksiyonlarını uyarır. Ayrıca bağırsak sistemini de korur.

Günlük yaşamda düzenli aerobik egzersiz şişkinliği ve hoş olmayan dolgunluk hissini azaltır ve uzun vadede kolon kanseri riskini azaltır. Her gün yapacağınız ksıa yürüyüşler bağırsak sağlığını iyileştirmeniz için yeterlidir.

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