Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...

Ev yapımı öksürük şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor!

Balgamı kesmek için ne yapmalı diyorsanız bu tarif tam size göre..

Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 adet limon

1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su

5 yemek kaşığı süzme bal

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp,bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.

Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın.Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin.Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın.Öksürük şurubunuz hazır.

Kullanım

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz. Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:

Bol sıvı tüketin.

Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak bitki çayları için.

Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler.

Sıcak bir duş alın.

Odanızı havalandırın.

Parfüm ve spreylerden uzun durun.

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Zencefil Çayı (Öksürük Kesici) Tarifi Nasıl Yapılır?

Fincana zencefil, bal, limon sıkılır ve kaynamış su eklenir sıcak içilir. Zencefilin keskin tadı yüzünden içemezseniz limon sıkabilirsiniz günde 2 kez içildiğinde öksürük hızla kesilecektir.

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