Sağlıkçılar medikal OSB ve sağlık turizmine odaklandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 26 No’lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi, medikal OSB ve sağlık turizmine yönelik çalışmalara odaklandı. Sağlık turizmi için Güney Kore örneğini inceleyen sektör temsilcileri, Medikal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ise dernekleşme çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Komite Başkanı Hakan Dindar, ilk olarak bu sektörleri küçük gruplar halinde toplayıp sorunlarını dinlediklerini söyledi. Medikal malzeme satışı yapan üyelerle iki kez toplanıp sorunları tespit ettiklerini dile getiren Dindar, “Bu toplantıda Medikalciler Derneği’nin (MEMDER) yeniden etkin hale getirilmesi adına destek kararı alındı. Ardından derneğin kuruluşu tazelendi, yeni yönetimiyle, yeni tüzüğüyle faaliyetine başladı" dedi.

İkinci önceliği sağlık turizmine verdiklerini vurgulayan Dindar, "Bu alanda bir toplantı yaptık. Turizm acentelerini ve sağlık sektör temsilcilerini bir araya getirip turizmciler için akreditasyon süreçleri, sağlıkçılar için de aranan kriterleri anlattık. İkinci aşamada Nisan ayı ortalarına doğru Güney Kore’ye giderek konuyla ilgili oradaki bir sağlık köyünü ziyaret edip incelemelerde bulunacağız. İşleyiş hakkında bilgi alıp Mersin’e nasıl entegre edebileceğimizi araştıracağız. İnsanlar artık sağlıkta yüksek teknolojiye uygun maliyetlerle ulaşmak istiyor. Tedavi olmanın yanı sıra gittiği ülkeyi gezmek, farklı kültürleri tanımak istiyor. Ancak 11 Eylül saldırıları sonrasında özellikle Ortadoğu’daki Müslümanlar için ABD ve AB vizeleri zorlaştı. Ortadoğu ülkeleri Türkiye ile ticaret yapmasına rağmen sağlık alanında kendimizi iyi tanıtamamış olmamız nedeniyle sağlık turizmi denildiğinde akıllarına gelmiyorduk. Bugün bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Ortadoğu’ya kendimizi iyi anlatmalıyız. Bu bölgede sigorta sisteminden ziyade vatandaşı ikna etmek önem taşıyor. Bu nedenle tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda şehrimizin tanıtımı ve pazarlamasını yürütmek için Odamız çatısı altında ortak bir çalışma grubu oluşturarak hedef bölgedeki medya araçlarını aktif kullanmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Üzerinde durdukları bir diğer konunun medikal OSB olduğunu kaydeden Dindar, bu alanda da lobi faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Konuyla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve hedefe ulaşmak için ilk adımda küme kurulması gerektiğini kaydeden Dindar, “Bu nedenle Adana ve Mersin’deki tıbbi malzeme üreticileriyle Çukurova Tıbbı Malzemeciler Derneği kurma çalışmalarına başladık. Tüzüğünü hazırladık, kurucu üyeler belirlendi ve Nisan ayında da kurulumunu tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece OSB kurabilmenin ilk adımını tamamlamış olacağız. Çukurova Tıbbi Malzemeciler Derneği olarak Mayıs ayında Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, TÜBİTAK, KOSGEB, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Teknopark, Mersin Şehir Hastanesi temsilcilerinin de yer aldığı çoklu katılımlı bir toplantı planlıyoruz. Bu toplantıyı düzenlemedeki amacımız böyle bir OSB kurulumunda devlet katkıları neler olabilir, üniversiteler, teknoparklar ne şekilde destek verebilir öğrenmek" şeklinde konuştu.

Mersin’in medikal yatırımcıları için önemli avantajlara sahip olduğuna dikkat çeken Dindar, “Planladığımız OSB’de ihracatçıları ve üretici firmaları toplamak istiyoruz. Mersin stratejik bir konumda olduğu için yalnızca yerli değil, yabancı yatırımcıları da getirebileceğimize inanıyoruz. Mersin, Akdeniz çanağında Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’nın bazı limanlarına bir günlük mesafede. Lojistik avantajı çok yüksek. Uzak bölgelerdeki ülkeler bu avantajdan yararlanmak adına yatırım düşünüyor. Bunun için Çin Kalkınma Ajansı ile Çin’den bu alana yatırım yapmak isteyebilecek yatırımcıların bulunup bulunmadığını öğrenmek istedik. Belli bir sayı var mıdır diye veri talep ettik. Onların da bu konuda çalışmaları olduğunu öğrendik. Konuyla ilgili araştırma yapıp bize dönecekler" ifadelerini kullandı.