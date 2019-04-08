0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sağlıkçılar medikal OSB ve sağlık turizmine odaklandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 26 No’lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi, medikal OSB ve sağlık turizmine yönelik çalışmalara odaklandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:04
Sağlıkçılar medikal OSB ve sağlık turizmine odaklandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 26 No’lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi, medikal OSB ve sağlık turizmine yönelik çalışmalara odaklandı. Sağlık turizmi için Güney Kore örneğini inceleyen sektör temsilcileri, Medikal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ise dernekleşme çalışmalarını tamamladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Komite Başkanı Hakan Dindar, ilk olarak bu sektörleri küçük gruplar halinde toplayıp sorunlarını dinlediklerini söyledi. Medikal malzeme satışı yapan üyelerle iki kez toplanıp sorunları tespit ettiklerini dile getiren Dindar, “Bu toplantıda Medikalciler Derneği’nin (MEMDER) yeniden etkin hale getirilmesi adına destek kararı alındı. Ardından derneğin kuruluşu tazelendi, yeni yönetimiyle, yeni tüzüğüyle faaliyetine başladı" dedi.


İkinci önceliği sağlık turizmine verdiklerini vurgulayan Dindar, "Bu alanda bir toplantı yaptık. Turizm acentelerini ve sağlık sektör temsilcilerini bir araya getirip turizmciler için akreditasyon süreçleri, sağlıkçılar için de aranan kriterleri anlattık. İkinci aşamada Nisan ayı ortalarına doğru Güney Kore’ye giderek konuyla ilgili oradaki bir sağlık köyünü ziyaret edip incelemelerde bulunacağız. İşleyiş hakkında bilgi alıp Mersin’e nasıl entegre edebileceğimizi araştıracağız. İnsanlar artık sağlıkta yüksek teknolojiye uygun maliyetlerle ulaşmak istiyor. Tedavi olmanın yanı sıra gittiği ülkeyi gezmek, farklı kültürleri tanımak istiyor. Ancak 11 Eylül saldırıları sonrasında özellikle Ortadoğu’daki Müslümanlar için ABD ve AB vizeleri zorlaştı. Ortadoğu ülkeleri Türkiye ile ticaret yapmasına rağmen sağlık alanında kendimizi iyi tanıtamamış olmamız nedeniyle sağlık turizmi denildiğinde akıllarına gelmiyorduk. Bugün bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Ortadoğu’ya kendimizi iyi anlatmalıyız. Bu bölgede sigorta sisteminden ziyade vatandaşı ikna etmek önem taşıyor. Bu nedenle tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda şehrimizin tanıtımı ve pazarlamasını yürütmek için Odamız çatısı altında ortak bir çalışma grubu oluşturarak hedef bölgedeki medya araçlarını aktif kullanmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.


Üzerinde durdukları bir diğer konunun medikal OSB olduğunu kaydeden Dindar, bu alanda da lobi faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Konuyla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve hedefe ulaşmak için ilk adımda küme kurulması gerektiğini kaydeden Dindar, “Bu nedenle Adana ve Mersin’deki tıbbi malzeme üreticileriyle Çukurova Tıbbı Malzemeciler Derneği kurma çalışmalarına başladık. Tüzüğünü hazırladık, kurucu üyeler belirlendi ve Nisan ayında da kurulumunu tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece OSB kurabilmenin ilk adımını tamamlamış olacağız. Çukurova Tıbbi Malzemeciler Derneği olarak Mayıs ayında Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, TÜBİTAK, KOSGEB, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Teknopark, Mersin Şehir Hastanesi temsilcilerinin de yer aldığı çoklu katılımlı bir toplantı planlıyoruz. Bu toplantıyı düzenlemedeki amacımız böyle bir OSB kurulumunda devlet katkıları neler olabilir, üniversiteler, teknoparklar ne şekilde destek verebilir öğrenmek" şeklinde konuştu.


Mersin’in medikal yatırımcıları için önemli avantajlara sahip olduğuna dikkat çeken Dindar, “Planladığımız OSB’de ihracatçıları ve üretici firmaları toplamak istiyoruz. Mersin stratejik bir konumda olduğu için yalnızca yerli değil, yabancı yatırımcıları da getirebileceğimize inanıyoruz. Mersin, Akdeniz çanağında Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’nın bazı limanlarına bir günlük mesafede. Lojistik avantajı çok yüksek. Uzak bölgelerdeki ülkeler bu avantajdan yararlanmak adına yatırım düşünüyor. Bunun için Çin Kalkınma Ajansı ile Çin’den bu alana yatırım yapmak isteyebilecek yatırımcıların bulunup bulunmadığını öğrenmek istedik. Belli bir sayı var mıdır diye veri talep ettik. Onların da bu konuda çalışmaları olduğunu öğrendik. Konuyla ilgili araştırma yapıp bize dönecekler" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulu’da 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı
    1. Kulu’da 45 mahalle muhtarı..
    2. Bilim ve Sanat Merkezince, Zeka..
    3. Öldürülen öğretmen için sendikalardan..
    4. Sağanak yağış tarım arazilerine zarar..
    5. Sungurlu’da şehitleri için mevlit..
    6. Bursaspor’da Mesut Bakkal dönemi
    7. Doç. Dr. Coşkun Erüz: "Yılda yaklaşık..
    8. Palu Ailesi’nin yargılandığı davada..
    9. Kraliyet ailesinde bir ilk! Prens..
    10. Nijerya'daki intihar saldırısında..
    11. Yüzüncü Yılda 100 Milyon Fidan
    12. Mazbatasını aldı ilk işi köylülerine..
    13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    14. Vali Mustafa Masatlı, sabah namazı..
    15. Vizyon filmleri şehrin tarihi..
    16. YİKOB yatırımları değerlendirildi
    17. Vos26 gönüllüleri, otizmli çocuklar..
    18. Erdoğan: "(Rusya ile) Bir diğer çok..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    20. UFC yıldızı Shevchenko'ya..
    21. Baharın müjdecisi kardelenler açtı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile)..
    23. Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. İnternetteki zararlı içeriklere karşı..
    26. Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında
    27. İl genel meclis başkanı seçildi
    28. Ucuz araç tuzağı! Fark edenlere dayak..
    29. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    30. İngiliz JLT’nin 5.6 milyar dolara..
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler