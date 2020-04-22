Sağlık-Sen’den bir maaş önerisi

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tavandan ödeme yönteminin sağlıkta çalışan her kesimi memnun etmediğini belirterek, her çalışana bir maaş ödeme yapılmasının yaşanan mağduriyetin önüne geçeceğini belirtti.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele eden sağlık kurumlarında yapılan döner sermayenin tavandan ödenmesinde mağduriyetler oluşturduğunu belirtti. Özdemir, “Covid-19 ile mücadelede hekiminden hizmetlisine, hemşiresinden temizlik personeline, aile hekimliği çalışanlarından, toplum sağlığı çalışanlarına kadar herkes bu mücadeleye ortak olurken, en fazla riski alan kesim yine mağdur oldu. Alınan tavan ek ödeme ücretleri hastanede çalışan hekimleri memnun ederken, hekim dışı sağlık çalışanlarını az bir ölçüde memnun ederken, yardımcı hizmetler dediğimiz hizmetli kardeşlerimizi, genel idari hizmetler dediğimizi şoför, memur ve VHKİ kadrosundakileri hiç bir ek ödeme almayarak ayrımcılığa sebep oldu. Ayrıca temizliğinden güvenliğine ve hasta karşılama personeli de bu ödemelerden pay alamadı. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ise hastalarla ilk karşılaşan grup olmasına karşın bir ek ödeme alamadı” dedi.

“Çalışanlar arasında ayrım yapılmamalı”

Pandemi ile ortak mücadele ederken, çalışanların tamamını memnun edici bir uygulama gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarımız doktorundan hemşiresine, hizmetlisinden teknik birimine kadar çalışma şartlarının zorluklarına göğüs gererek, gecesini gündüzüne katarak virüsle mücadele etmektedir. Güçlü bir mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak korona virüse yakalanmaktan çok, ailelerine ve dolayısıyla yaşadıkları çevreye bulaştırma endişesi yaşayan, anne kokusuna, baba özlemine hasret kalan evlatlarından ve ailesinden uzakta pandemi mücadelesi vermektedir. Sağlık çalışanlarımız vicdanla, samimiyetle ve merhametle yaptığı mesleğinde ayrımcılıklar sayesinde motivasyonunu kaybetti. Yapılan tavandan ödeme sağlıkta çalışan herkesimi memnun etmediğinden, her çalışana bir maaş ödeme verilmesi mağduriyetin önüne geçecektir. Bu sayede riske ortak olan tüm kesimler tatmin olacaktır. Sağlık bakanlığına çağrımız adaletsiz sistemin önüne geçilerek herkesi kucaklayarak bayramda sağlık çalışanlarını sevindirmesidir. Sağlıkta tüm çalışanlar; Covid-19 ile mücadelede sorumluluk alanı içinde üzerine düşen tüm görevi yerine getiren tüm personele yönelik düzenlemenin ivedilikle yapılması istemektedirler.”