  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında "siyah-beyaz" bir şefkat hikayesi
Aktüel

Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında "siyah-beyaz" bir şefkat hikayesi

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık personeli Coşkun Aktaş, yaralı bulduğu ve siyah-beyaz tüylerinden dolayı "Beşiktaş" adını verdiği kediye özenle bakıyor - Sağlık personeli Coşkun Aktaş: - "Gayet sağlıklı, günlük ekmeğini, sütünü, veriyorum, yaralı bacağına merhem sürüyorum. 'Beşiktaş'ı iyileştikten sonra da köye göndermeyi düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:13:14 -
Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında "siyah-beyaz" bir şefkat hikayesi

KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Sağlık personeli Coşkun Aktaş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulduğu ve siyah-beyaz tüylerinden dolayı "Beşiktaş" adını verdiği kedinin yaralarını sarıyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık personeli Aktaş, akraba ziyaretine gittiği Akören köyünde yaralı bulduğu kediye şefkat eli uzattı.

Aktaş, evinde ilk müdahaleyi yaptığı kediyi, daha sonra KAÜ Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.

- "Beşiktaş" adını, siyah-beyaz tüylerinden aldı

Kendisi de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Aktaş, siyah-beyaz tüylerinden dolayı tuttuğu takımın ismini verdiği yaralı kediyi yanı başından ayırmıyor.

Aktaş, yatağının başköşesine yatırdığı yaralı kedi Beşiktaş'a özenle kremini sürerek, özel hazırladığı mamayı kaşıkla yediriyor.

Sık sık kendisini arayan akrabalarına yaralı kedinin durumu hakkında da bilgi veren Aktaş, Beşiktaş'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için tüm fedakarlıkları gösteriyor.

Aktaş, AA muhabirine, köyde yaralı bulduğu kediye akrabalarının iyi bakamayacağını düşünerek, yanına aldığını söyledi.

- Akrabaları kedinin durumunu soruyor

Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen kediye özenle baktığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Kediyi ameliyattan sonra köye gönderecektim ama 'bakamazlar' diye kendi evime getirip bakmaya başladım. Gayet sağlıklı, günlük ekmeğini, sütünü, veriyorum, yaralı bacağına merhem sürüyorum. 'Beşiktaş'ı iyileştikten sonra da köye göndermeyi düşünüyorum. Amcamlar sürekli arayıp, 'kedinin durumu nasıl' diye soruyorlar."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi
Medya

Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson 3 milyon TL ücret istedi.
Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı
Gündem

Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi sonrası yapılan bir kamuoyu araştırmasında ankete katılanların yüzde 94'ü, Türkiye'ni..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı