  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sağlık çalışanlarını darp etmişti! Savcılık itiraz etti yeniden gözaltına alındı
Yerel

Sağlık çalışanlarını darp etmişti! Savcılık itiraz etti yeniden gözaltına alındı

Malatya'da bir hastanede doktor ile sağlık çalışanını darp eden şahıs yakalandıktan sonra serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı ile yeniden gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:37:00 -
Sağlık çalışanlarını darp etmişti! Savcılık itiraz etti yeniden gözaltına alındı

Malatya’da hastanenin acil servisinde bir doktor ile sağlık çalışanını darp ettikten sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Doktor ve sağlık çalışanını darp etti

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.’ye getirildiği acil serviste doktor Abdullah Ercan ile koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede koordinatör Karayılan’ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Savcılık itiraz etti yeniden gözaltına alındı

Olay sonrası gözaltına alınan H.A.İ. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek
Gündem

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek

İstanbul'da kılıçlı saldırıda katledilen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının adının yaşatılmasını istedi.

Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı
Siyaset

Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü sonrası İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, nedenini ileriki günlerde açıklayacağı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay