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Eğitim Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi
Eğitim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk mezunlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:11:00 -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Üsküdar’daki Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 6 yıl önce eğitim hayatına başlayan tıp fakültesinin ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

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