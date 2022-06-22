Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk mezunlarını verdi.
Üsküdar’daki Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 6 yıl önce eğitim hayatına başlayan tıp fakültesinin ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi.