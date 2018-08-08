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Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!

e-Devlet yepyeni bir uygulamayı hizmete soktu. Sağlık Bakanlığı üzerinden gerçekleşen hizmette vatandaşlar; rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma gibi sağlık işlemlerini yapabilecekler.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:35
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!

Sağlık Bakanlığı, yeni hizmetini e - Devlet üzerinden vatandaşın kullanımına sundu. e-Nabız uygulaması ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma gibi birçok işlemi aynı anda yapılabiliyor. İşte detaylar...

E-NABIZDA NELER YAPILABİLİR?

Bilgi Ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)

“Tansiyon”, “Şeker”, “Nabız” ve “Ağırlık” sekmelerine tıklayarak buraya eklediğiniz bilgilerinizi görebilir, “Ekle” sekmesiyle sisteme şeker, tansiyon, ağırlık, nabız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

Randevu alma – randevu takip

Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS’ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.

Kişisel bilgileri paylaşma

Sağlık bilgilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sağlık bilginizi paylaşacağınız kişinin TC kimlik numarası ve cep telefonunu girerek bu kişiye sağlık bilgilerinize erişim izni tanırsınız.

E-NABIZ’A NASIL GİRİLİR?

E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

-Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

-Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

-Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

-Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:35
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