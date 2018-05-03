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Sağlık Bakanlığı'ndan dev adım! O cihazlarda yerli imza

Pek çok alanda başlatılan yerlileşme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'ndan atak üstüne atak geliyor. Sağlık Bakanlığı, ilaçların ardından "Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan görüntüleme cihazlarının da Türkiye'de üretilmesi için düğmeye bastı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:26
Sağlık Bakanlığı'ndan dev adım! O cihazlarda yerli imza

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakanlık yerli ilaç yolunda atılan dev adımlardan sonra tıbbi cihazların yerlileştirilmesi için harekete geçti ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda, dijital röntgen, Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), ultrason cihazları ile hasta başı monitörleri yerli üretilecek.
"Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile hastalıkların teşhisi ve izlenmesinde kullanılan görüntüleme cihazlarına "Türk" imzası atılacak. Tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85'ini ithal eden Türkiye'de bu çalışmayla yerli firmaların kalkınması ve küresel pazarda marka değerini artırmasına olanak verilecek.
Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle Türkiye'de tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak.

TIBBİ SARF MALZEMELERDE YERELLEŞME

Yerli ürünlerin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla uzun vadede vatandaşın tedavi maliyetleri azaltılacak.
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) kararıyla görüntüleme cihazlarının yerelleştirme kapsamında satın alımı Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) aracılığıyla yapılacak. Yaklaşık iki ay içerisinde global ve yerli firmaların içinde bulunduğu ortak girişimler netleşecek. KOBİ ve genç yenilikçi girişimcilerin kalkınabileceği bir üretim ortamına imkan verilecek. Görüntüleme cihazlarından sonra sıra, tıbbi sarf malzemelerinin yerelleştirilmesine gelecek. Bu kapsamda ilaçlı stent, kateter, ortopedik implantlar, cerrahi el aletleri gibi tıbbi sarf malzemelerinden yerli üretim kapasitesi olanların yaygın kullanımı sağlanacak. Yerli üretimi olmayanlar ise teknoloji transferiyle Türkiye'de üretilecek.

İSTİHADAMA KATKI SAĞLAYACAK

Yerlileştirme projesiyle istihdama da katkı sağlanacak. Bu çerçevede yerli tıbbi cihazların üretilmesi için kurulacak fabrika ve Ar-Ge merkezlerine nitelikli personel alımı yapılacak. Yerli üretime talip ortak girişimlerde yüzde 80 oranında Türk mühendis çalıştırma şartı uygulanacak. Projeyle Türkiye'de mühendis, tekniker ve teknisyen gibi teknik personelin mesleki gelişimlerine katkı verilecek, Ar-Ge'ye önemli kaynak aktarılacak. Yeni nesil ve ihracat potansiyeli ürünler dünya pazarına Türkiye'den dağıtılacak.
Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi, "kamu-üniversite-sanayi" iş birliğinin bir örneği olacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:26
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. yerli tıbbi cihaz

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