Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
On binlerce sağlık çalışanı adayının beklediği personel alımı süreci yeniden gündemde. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Peki 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, 2026 yılında yapılması planlanan geniş kapsamlı personel alımına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Toplamda on binlerce kişinin istihdam edilmesinin planlandığı süreçte en çok merak edilen başlıkların başında başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları geliyor. İşte, detaylar…

 

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kaç kişi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine 26 bin 673 sözleşmeli personel alınması planlanıyor.

 

Alım yapılacak personelin görev yerleri arasında acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumları bulunuyor. İstihdamın büyük bölümünün yataklı tedavi alanında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

 

Kadro ve branş dağılımı

Uzman doktor 22 bin 983 kişi

Doktor 3 bin 652 kişi

Sağlık teknikeri 25 kişi

Ebe 9 kişi

Hemşire 2 kişi

Diyetisyen 1 kişi

Bu kadroların yanı sıra farklı birimlerde görevlendirmeler de yapılacağı ifade ediliyor.

 

Başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takviminin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte netleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl personel alımı başvurularının mayıs ayında başlamış olması nedeniyle adaylar bu yıl da benzer bir takvim açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Ancak 2026 yılına ilişkin kesin tarih henüz duyurulmuş değil.

