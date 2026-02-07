  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da ağırladığı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

ayrıntılar geliyor...

