Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da ağırladığı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.
ayrıntılar geliyor...