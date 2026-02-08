İşte saç dökülmesinin temel problemi! Artık bu konu önemsenmeli...

Stres, vücudun genel sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur ve bu etki saç sağlığında da kendini gösterir. Uzun süreli stres, saç köklerine zarar verebilir ve saç döngüsünü bozarak dökülmeye yol açabilir. Özellikle saç dökülmesi türlerinden biri olan telogen effluvium, aşırı stres sonrası yaygın olarak görülür. Bu durumda, saçlar normalden daha hızlı bir şekilde dökülmeye başlar, çünkü saç kökleri dinlenme fazına (telogen fazı) erken geçer. Ayrıca, stres hormonları saç köklerini zayıflatarak dökülmeyi hızlandırabilir.