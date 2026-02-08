  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aslan'da Lemina düğümü çözüldü! Opsiyon maddesi devreye giriyor mu: İşte taraftarın beklediği o karar

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ateşini yakan ve zirve koltuğunda oturan Galatasaray’da, orta sahanın dinamosu Mario Lemina’nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen Gabonlu yıldızın sözleşmesindeki opsiyon maddesi ve yönetimle yaptığı görüşmelerin detayları nihayet netlik kazandı.

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda bir diğer yandan yıldız oyuncu için çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.

 

MARIO LEMINA KARARI

Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın geleceğine dair bazı soru işaretleri gündeme geliyordu.

Buna karşın Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, 32 yaşındaki futbolcu için karar verdiği aktarıldı.

YOLA DEVAM EDİLECEK

Galatasaray'ın ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Lemina'nın opsiyonunu kullanacağı aktarıldı.

