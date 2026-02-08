  • İSTANBUL
İSLAM 8 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (8 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٧)  ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواؕ وَهَلْ نُجَازٖٓي اِلَّا الْكَفُورَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(17) Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Bize sadece nankörlük edenleri cezalandırırız.

(Sebe Suresi, 34/17)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyetteki “Biz, sadece nankörlük edenleri cezalandırırız” şeklinde çevrilen cümle için, “Allah kulunu onurlandırmak isterse iyiliklerini kabul eder; kulunu alçaltmak isterse günahını onun üstünde tutar, böylece kıyamet günü karşılığını verir” gibi farklı açıklamalar da yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXII, 82-83; İbn Atıyye, IV, 415; Şevkânî, IV, 367-368).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 425-428
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Bir Müslümanın, günah işlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır.

Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.”

Kaynak: Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, İmâre 38

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

