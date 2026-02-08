Aman dikkat artık: Uzmanlar uyarıyor: Kanserlerin bir kısmı değiştirilebilir risk...

Kanser, büyük ölçüde değiştirilebilir risk faktörlerine bağlı olarak, dünya genelinde önde gelen sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Önleme çabalarına destek sağlamak amacıyla, tütün ve alkol kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, yetersiz fiziksel aktivite, dumansız tütün ve areka fıstığı kullanımı, yetersiz emzirme, hava kirliliği, ultraviyole ışınları, bazı enfeksiyonlar ve mesleki maruziyetler dahil olmak üzere 30 farklı risk faktörüne bağlı olarak 2022 yılında küresel kanser yükü hesaplandı.