  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi! 100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp Epstein yüz nakli yaptırdı? Ölümü üzerindeki şaibe büyüyor Konya BŞB Başkanı Altay, Özel’i rezil etti! “Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı!” Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi? Kazanırsa nasıl olsa yine ‘mizah yapmıştım’ der geçer! Traktör Özgür yine bol kepçeden salladı Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’ İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...! İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir
Gündem Minneapolis sokaklarında tansiyon dinmiyor! ICE karşıtı gösterilerde 'Nazi' selamı
Gündem

Minneapolis sokaklarında tansiyon dinmiyor! ICE karşıtı gösterilerde 'Nazi' selamı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Minneapolis sokaklarında tansiyon dinmiyor! ICE karşıtı gösterilerde 'Nazi' selamı

ABD’nin Minneapolis kentinde, Gümrük Muhafaza ve Göçmenlik (ICE) biriminin uygulamalarına ve son dönemde yaşanan can kayıplarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar tüm hızıyla sürüyor. Ancak demokratik tepkilerini dile getiren binlerce kişinin toplandığı meydanlar, bu kez bir grubun şoke eden eylemleriyle gerildi. Sosyal medyada "vatansever" maskesi altında organize olan bazı isimlerin başını çektiği küçük bir grup, göstericileri kışkırtmak için Minneapolis Hükümet Binası önünde Nazi selamı vererek gövde gösterisi yapmaya çalıştı.

ABD'nin Minneapolis kentinde Gümrük Muhafaza ve Göçmenlik (ICE) karşıtı gösteriler devam ederken, aşırı sağcı bir grup göstericileri "Hitler" selamı ve ırkçı sloganlarla tahrik etti.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde devam eden ICE karşıtı gösterilere aşırı sağcı bir grubun eylemi damga vurdu.

Kentteki ICE biriminin binasının önünde etrafı çevrili bir alanda protestolarına barışçıl şekilde devam eden bir grup gösterici, bir kamyonetin arkasında yanlarına gelen aşırı sağcı bir grup tarafından tahrik edildi.

Sık sık ırkçı sloganlar atan grup, özellikle Somalililerin Amerika'yı terk etmesi gerektiği yönünde sloganlar attı.

 

İki grup arasında zaman zaman gerilim artarken, aşırı sağcı taraftan bir kişinin göstericilere "Hitler" selamı vermesi tepki çekti.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta Alex Jeffrey Pretti de ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, 24 Ocak'taki açıklamasında, Pretti'nin üzerinde 9 milimetrelik yarı otomatik tabanca bulunduğunu ve silahla görevli personele doğru yaklaştığını savunmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de aynı gün yaptığı açıklamada, "Bu olay, söz konusu kişinin kolluk kuvvetlerine en fazla zararı vermek ve onları öldürmek amacıyla olay yerine geldiği izlenimini veriyor." demişti.

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız
İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

Dünya

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç
Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç

Dünya

Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç

Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı
Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı

Dünya

Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23