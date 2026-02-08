  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Rusya’dan ucuz enerji alımını engellemeye çalıştığını savunarak sert ifadeler kullandı. Orban, “Macaristan’ın ucuz enerjiye erişimini engellemek isteyen herkes düşmanımızdır. Dolayısıyla Ukrayna bizim düşmanımızdır” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’yı Macaristan’ın Rusya’dan ucuz enerji almasının engellenmesini talep etmekle suçlayarak, "Bunu kim söylüyorsa, Macaristan’ın düşmanı demektir. Dolayısıyla, Ukrayna bizim düşmanımız" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumartesi günü Szombathely kentinde düzenlenen bir seçim mitinginde konuştu. Buradaki açıklamasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nden (AB) Macaristan’ın ucuz Rus enerjisi tedarikini engellemesini talep ettiğinden şikayet eden Orban, "Bunu kim söylüyorsa, Macaristan’ın düşmanı demektir. Dolayısıyla, Ukrayna bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.

Orban, Rusya’dan enerji alınmaması halinde pahalı alternatifler nedeniyle Macar ailelerin konut ve kamu hizmetleri giderlerinin en az yüzde 8 oranında artacağını savundu. Enerji fiyatlarının düşük tutulmaması halinde Macar ailelerin yıllık yaklaşık 2 bin 600 Euro fazla harcama yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Orban, "Bu, sanki bir aylık maaşınızın elinizden alınması gibi" dedi.

Orban, Ukrayna’nın Macaristan’ın komşusu olması nedeniyle iki ülke arasında işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu fakat Ukrayna’nın AB’ye kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Orban, Ukrayna’nın birliğe kabul edilmesinin AB’nin savaşa çekilmesi anlamına geleceğini savundu. Orban, "Ukrayna ne AB’ye girmeli, ne de NATO’ya" şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşa giderek daha fazla dahil olduğunu söyleyen Orban, Macaristan’ı savaştan uzak tutma taahhüdü verdi. Brüksel’de savaşın giderek daha fazla konuşulduğunu ve 2026-2030 döneminin riskli bir dönem olacağını vurgulayan Orban, "Ben, 2026 seçimini savaş öncesi son seçim olarak görüyorum. Macaristan’da 2026’da seçilecek hükümet, savaşa girip girmeyeceğimize karar verecek" ifadelerini kullandı. Halihazırda kullandığı petrolün büyük bir kısmını Druzhba petrol boru hattından, doğalgazı ise TürkAkım üzerinden alan Macaristan, AB’nin 2027’ye kadar Rusya’dan enerji ithalatını sıfıra indirme planlarına karşı çıkıyor. Macaristan, 2 Şubat tarihinde Avrupa Adalet Divanı’na müracaat ederek Brüksel’in Rus gazının ithalatını kademeli olarak yasaklayan düzenlemesini yargıya taşımıştı.
Macaristan’da Orban liderliğindeki Fidezs ve Avrupa yanlısı muhalif lider Peter Magyar ile öne çıkan ana muhalefet partisi Tisza arasında mücadeleye sahne olması beklenen genel seçim, 12 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

