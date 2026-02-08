Sudüşen Şelalesi yeniden coştu

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Köyü yakınlarında bulunan Sudüşen Şelalesi, yağışların ardından değişen görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bölgeye ayrı bir güzellik kattı

Bölgede yağan yağmurlar sayesinde debisi artan şelale, doğaseverlere görsel bir şölen sundu. Uzun süredir sakin akan Sudüşen Şelalesi’nin canlanması, hem köy sakinlerini hem de bölgeyi ziyaret eden vatandaşları sevindirdi. Özellikle hafta sonu şelaleyi görmek için gelen ziyaretçiler, doğanın yağışlarla birlikte nasıl değiştiğine tanıklık etti. Şelale çevresinde oluşan yeşil doku ve yükselen su sesi, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Yetkililer, yağışlı havalarda şelale çevresinde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunurken, Sudüşen Şelalesi’nin bahar aylarında ziyaret için en güzel dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.