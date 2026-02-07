Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı

Gazetemru'da yer alan habere göre, Moskova-Ankara hattında siyasi diyalog, ticaret, enerji projeleri ve bölgesel krizler eş zamanlı olarak masada tutuluyor. Rusya’nın Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna ve öne çıkan başlıklara dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, benzeri görülmemiş dış baskı koşullarında gelişimini sürdürürken, bölgesel istikrar ve ekonomik etkileşimin kilit unsurlarından biri olma özelliğini koruyor. Yaptırım kısıtlamalarına ve finansal alanda devam eden zorluklara rağmen Moskova ve Ankara, aktif siyasi diyaloğu sürdürüyor, büyük altyapı ve enerji projelerini hayata geçiriyor ve bir dizi uluslararası ve bölgesel konuda yaklaşımlarını koordine ediyor. İkili gündemde ticari ve ekonomik iş birliği, bankacılık işlemlerine ilişkin sorunlar ile Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının haklarının ve güvenliğinin korunmasına dair meseleler özel bir yer tutuyor. Rus vatandaşlarının karıştığı yankı uyandıran olaylar da dahil olmak üzere insani boyutlar da dikkatle izleniyor. Türkiye’nin Ukrayna hattında müzakere platformu ve arabulucu olarak oynadığı rol ile İstanbul formatında diyaloğun sürdürülmesine ilişkin perspektifler ayrıca ele alınması gereken başlıklar arasında yer alıyor. Rusya Diplomasi Çalışanları Günü arifesinde Rusya Federasyonu’nun Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, bu ve diğer konulara ilişkin değerlendirmelerini RIA Novosti muhabiri Vugar Hasanov’a verdiği röportajda paylaştı.

– Bugün Rusya-Türkiye ilişkileri hangi temel zorluklarla karşı karşıya? Hangi sorunlar çözüldü, hangileri çözümsüz kalmaya devam ediyor?

– Sorunlar aynı. Batı’nın Rusya-Türkiye ilişkileri üzerindeki baskısı ve yasa dışı yaptırımların kullanılması. Bunun sonucu olarak ödeme süreçlerindeki zorluklar devam ediyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler kademeli şekilde gelişiyor; heyetler arası yoğun temaslar sürüyor, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında güvene dayalı bir diyalog yürütülüyor ve stratejik projeler hayata geçiriliyor.

– RIA Novosti, Batı yaptırımları bağlamında Rusya ile Türkiye arasındaki bankacılık işlemleri konusunu düzenli olarak gündeme getiriyor. Türk tarafı bu yaptırımların ikili ticarete verdiği zararın farkında mı ve sonuçları en aza indirmek için hangi adımlar atılıyor?

– Bu konu sürekli olarak gündemde yer alıyor. Bu başlıkta yeni bir ikili istişare turu hazırlanıyor. Türk tarafının durumu tam olarak kavradığına ve zararı en aza indirmek için gerekli adımları attığına inanıyoruz, hatta bunu fiilen görüyoruz.

– Türkiye’de Rus turistler en sık hangi sorunlarla karşılaşıyor? Bu çerçevede büyükelçiliğe hangi başvurular yapılıyor?

– Bu konuyu daha önce de sıkça ele aldık. Ne yazık ki bunlar trafik kazaları, dolandırıcılık ve sağlık sorunlarıyla ilgili meseleler. Bu vesileyle bir kez daha seyahat planlanırken sigorta poliçelerinin bulundurulmasını, bulunulan ülkenin yasalarına ve geleneklerine uyulmasını ve herhangi bir olay durumunda derhal Rusya’nın yurt dışı temsilciliklerine (RZU) başvurulmasını ısrarla tavsiye ediyoruz; burada mutlaka yardımcı olunur.

– Rus yüzücü Sveçnikov’la ilgili olayda mevcut durum nedir? Türk yetkili makamları bu dosyaya ilişkin hangi bilgileri paylaşıyor?

– Bildiğiniz üzere Nikolay Sveçnikov’un arama çalışmaları uzun süre devam etti. İstanbul’daki başkonsolosluk personeli ile yerel arama-kurtarma ekipleri sürece dahil oldu. Büyük üzüntümüzle Türk tarafı, yakın zamanda yüzmenin yapıldığı yere yakın bir noktada bulunan cesedin bir Rus vatandaşına ait olduğunu resmen açıkladı. Bu olayın tüm koşulları dikkate alındığında, uzmanların sonuçlarının beklenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

– Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin hayata geçirilmesi nasıl ilerliyor? Türkiye’de gaz merkezi kurulmasına yönelik girişime ilişkin yeni bilgiler var mı?

– Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası takvime uygun şekilde sürdürülüyor. Daha önce hem Rus hem de Türk yetkililer tarafından belirtildiği üzere, birinci reaktör yüksek düzeyde hazır durumda. Gaz tedariklerine gelince, sevkiyatlar tam kapasiteyle devam ediyor. Gaz merkezi girişimi etrafındaki durumla ilgili olarak Rusya’nın Gazprom şirketine başvurulmasını tavsiye ederiz.

– Türkiye’nin Ukrayna hattındaki çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul’da yeni bir müzakere turu mümkün mü?

– Türk ortaklarımız müzakere sürecinin organize edilmesi için önemli çabalar sarf etti. Rusya’da olduğu gibi Türkiye’de de bu gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul’da varılan mutabakatların devamı niteliğinde, hayatını kaybedenlerin naaşlarının değişimi de dahil olmak üzere birçok önemli insani operasyon gerçekleştirildi. Dolayısıyla çalışmalar sürüyor.