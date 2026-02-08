Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı

Olay, saat 17.55 sıralarında İstanbul Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi Abay Caddesi Pembegül Sokak’ta meydana geldi. Yusuf Demir’in ifadesine göre, ters yönden ilerleyen bir otomobille hafif çaplı bir çarpışma yaşandı. Araçta akraba oldukları belirtilen iki kişinin bulunduğu, şahıslardan birinin 50’li, diğerinin ise 20’li yaşlarda olduğu aktarıldı.

“GEÇMİŞ OLSUN” DEDİ, HAKARETLE KARŞILIK VERİLDİ

Kazanın ardından araçtan inerek karşı tarafa “geçmiş olsun” diyen Demir, buna rağmen şahısların kendisine hakaret, küfür ve tehditlerde bulunduğunu ifade etti. Tarafların tutanak tutulmasını kabul etmediği, gerginliğin bu noktadan sonra arttığı belirtildi.

YUMRUKLU SALDIRI VE TEHDİT

Yusuf Demir, kazayı ve yol durumunu cep telefonu kamerasıyla kayda almaya çalıştığı sırada genç olan şahsın kendisine yumrukla saldırdığını, diğer kişinin ise olay boyunca bağırarak hakaret ve tehditlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Demir, vatandaşların araya girmesi sayesinde olay yerinden kurtulabildiğini, saldırganların ise ayrılırken “Seninle görüşeceğiz” diyerek tehditlerine devam edip kaçtıklarını söyledi.

POLİS GELDİ, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis ekiplerine haber veren Yusuf Demir, ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ve gerekli işlemleri yaptığını belirtti. Daha sonra karakola giden Demir, saldırganlar hakkında resmi şikâyette bulunduğunu açıkladı.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Saldırı anında kendini korumak için video kaydını kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Demir, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının olayın tamamını kaydettiğini ve görüntülerin delil olarak kullanılabileceğini ifade etti.