Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığıyla birlikte 3 santrforunu da kaybeden Fenerbahçe, ileri uca sadece Angers'ten 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i transfer etti. Takıma daha tecrübeli başka bir santrforun alınmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni golcüsüne çok güvendiği ifade edildi. Öyle ki Cherif daha sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadan bonservis bedeline dair düşünülen rakamın belli olduğu iddia edildi.