Spor
5
Yeniakit Publisher
Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığıyla birlikte 3 santrforunu da kaybeden Fenerbahçe, ileri uca sadece Angers'ten 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i transfer etti. Takıma daha tecrübeli başka bir santrforun alınmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni golcüsüne çok güvendiği ifade edildi. Öyle ki Cherif daha sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadan bonservis bedeline dair düşünülen rakamın belli olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'de ileri uca sadece Sıdiki Cherif'in takviye edilmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ara transfer döneminde En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'u kaybeden sarı-lacivertlilerin ileri uçta yeni silahı 19 yaşındaki Gine asıllı Fransız olacak.

#2
Foto - Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco, Cherif'e çok güveniyor. Scout ekibinin keşfettiği golcü hakkında Tedesco'nun, "Yüksek potansiyele sahip. Güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon euro bonservis kazandırabilecek kapasite." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

#3
Foto - Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

Tedesco'nun ufak bir sakatlığı bulunan Cherif'i tamamen iyileştikten sonra ilk 11'e monte etmeyi hedeflediği ve 19 yaşındaki futbolcunun takım planında önemli bir yere sahip olacağı aktarıldı.

#4
Foto - Sıdiki Cherif'in daha sahaya çıkmadan bonservisi belli oldu: Türk futbolunda görülmemiş para

4 milyon euroya kiralanan Cherif'in 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

